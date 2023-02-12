怕输先生机器人 会说Singlish

刘夏宗与本地机器人研发公司Dex-Lab合作，让怕输先生变成机器人，未来在一家漫画图书馆充当“馆长”，而且说的是一口接地气的Singlish。

怕输先生最近变成了机器人，计划在未来一家漫画图书馆充当“馆长”，为读者推荐漫画。

机器人与人工智能发展迅速，这台新的怕输先生机器人机能上虽没什么壮举，但有一点值得大家注意：他说的是Singlish，新加坡式英语。

我们日常使用的许多语音系统，那标准英语口音实在给人距离感。怕输先生作者刘夏宗这次与本地机器人研发公司Dex-Lab合作，致力解决这一问题。他们邀请一名演员以Singlish录音，一大叠台词，整整录了两天。接着，AI系统拆解分析再重组，此后只要输入任何字词句子，怕输先生机器人都能以Singlish口音回答。

怕输先生如今也化身机器人，最大特色是能说Singlish。站在他身后的是Dex-Lab董事长卢源发（左）与怕输先生作者刘夏宗。（邬福良摄）

这次与官方机构合作，令刘夏宗与Dex-Lab董事长卢源发、执行长陈志平惊讶的是，对方竟然主动要求怕输先生说Singlish。

这在十年前，恐怕是不可能的事。

卢源发说：“如今大家都意识到这才是我们的语言身份。”

当然，怕输先生机器人的发音还不够完美，刘夏宗说，听起来神奇地出现广东腔，此外本地语言最传神的啦叻哩咯等句尾机器人还不大能分辨，处理上比较具挑战。

不过技术已存在，只要愿意投资时间和金钱，其实任何腔调，都可以通过AI生成出来。

我想，机器人若要成为良伴，就必须使用接地气的语言。

机器人德希已进入疗养院

Dex-Lab另一台机器人德希，去年中已在卫生部与护联中心推出的社区护理数码化转型计划（Community Care Digital Transformation Plan，简称CCDTP）中进入疗养院，试验性扮演陪同病人的角色，减轻护理人员的负担。

德希能以中英语同使用者聊天，还能以华语、英语、马来语、广东话与福建话唱歌、做运动和玩游戏。

卢源发说，在人力资源短缺的当下，机器人可以代替人类从事低技术、重复性的工作。机器人没有情绪，更适合从事服务类型工作。

新加坡人口老化，护理型机器人更是大势所趋。

卢源发说，Dex-Lab成立于2020年，尽管受到疫情影响，但疫情也改变了人们对于科技的观感，如今人们更容易在日常生活中接受AI与机器人。

相信德希很快就可以通过测试，更广泛地被使用。

各国机器人百花齐放

其实放眼世界，机器人已被广泛运用在生活中。

自从捷克作家恰佩克（Karel Capek）在1921年出版的《罗梭的万能工人》中创造了Robota（后来改为Robot）一词，人形机器人便在人们心中扎根发芽，无远弗届地成长。

不过，科学家与工程师要在许多年后才克服困难让机器人凭双脚站立，第一台人形机器人Wabot于1973年在日本早稻田大学被加藤一郎教授团队创造出来。

1990年代末至2000年代中期，日本本田技研工业所陆续推出P2、P3与ASIMO人形机器人，它能够双脚行走、上下楼梯、平衡，具备与人互动的功能，为人形机器人领域带来巨大突破。

独领风骚的日本人形机器人产业成功在2015年公开销售家用人形机器人Pepper。这台由日本SoftBank Robotics制造的机器人能阅读人类表情予以回应，能与人类做伴。

日本SoftBank Robotics制造的Pepper能与人互动。（档案照）

人形机器人发展至今功能越来越强大。业界最炙手可热的非波士顿动力莫属。美国波士顿动力的Spot机器人已投入商用，这只长得像小狗的机器人，头部就是一只机械臂，能够灵活行动，代替人类执行一些危险的工作，比如搜救、维修等作业。还在研发中的人形机器人Atlas的运动能力更让人赞叹，它能够空翻后平稳着陆，机动力与灵活度到了新的境界。

波士顿动力2022年公布视频，人形机器人Atlas后空翻，技惊四座，引起热议。（YouTube截图）

特斯拉2021年也发布了Teslabot，致力实现量产。

陪伴型的机器人也百花齐放，2016年，南洋理工大学团队研发的机器人Nadine以逼真外表受到关注。由香港汉森机器人技术公司制造的索菲亚，2017年还获得沙特阿拉伯公民权，成为首台获公民权的机器人。她使用谷歌Alphabet人工智能，语音辨识能力强，还曾上脱口秀节目与名嘴Jimmy Fallon合唱。

南洋理工大学团队创造的机器人Nadine力求逼真。（档案照）

不过，当人形机器人越趋近于人类，却又总让人感觉差了那么一点点，就会堕入“诡异谷”（uncanny valley），让人觉得机器人怪怪的，尤其当它们僵硬的脸皮开始模拟微笑的时候……最近上映的恐怖电影“Megan”或许就是从这个词得到灵感的吧。

英国公司Engineered Arts致力促成机器人表情与反应的逼真，2021年推出Ameca反其道而行，故意使用灰色皮肤，让人们意识到它是机器人，借反差效果彰显它表情功能的复杂与精细。

Ameca的表情确实逼真，蹙眉、微笑、眼球的运转、脖子的联动，加上手势，可说惟妙惟肖。

目前人形机器人仍属于功能分化的阶段，只要技术成熟，科幻作品中通用的人形机器人指日可待。