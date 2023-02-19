Oppo亚太区总裁师帅：跨文化体验是工作原动力

中国手机公司Oppo亚太区总裁师帅是非科技专业出身，但丰富的外国工作经历让他受益。他认为目前全球的营商环境对亚太区来说是很好的机会，而可折叠设备有开发的巨大潜力。

中国手机公司Oppo亚太区总裁师帅的背景非常有趣，虽然是科技公司高管，但加入Oppo之前却完全没有科技方面的经验。他毕业自北京大学，获得国际政治经济学法学学士学位。毕业之后，师帅并没有像其他同学那样直接工作，而是通过几个跨国学术项目到欧洲和南亚“玩了一圈”。

他接受《联合早报》访问时说：“我一开始在巴基斯坦的联合利华（Unilever）做了半年的企业社会责任实习，后来在俄罗斯的车里雅宾斯克（Chelyabinsk）国立大学教了半年的汉语口语，之后在荷兰海牙社会科学研究院做了一年的中国国企改革研究，可以看到这些经历都和科技业没有关系，但对我后来在2014年加入Oppo后，从澳大利亚工作到中东、非洲，现在又来亚太区，都有很大帮助。”

师帅才38岁，就已担任Oppo澳洲品牌主管、中非区总裁和全球产品营销总裁。他说：“我看到Oppo从一家东莞的传统民营制造业，发展成为一个国际化多元开放的企业，这个转变是巨大的。我作为Oppo的第一批出海人，看到公司市场从2014年的十几个国家增加到现在的60多个国家。”

师帅说他很热爱跨文化交流，Oppo最吸引他的点在于企业的“本分文化”和“长期主义”。“Oppo会做正确的事情，创始领导也很有魅力，给了我一个舞台，我是喜欢挑战也乐于突破的人。”

问他最难忘的外国工作经历，他提起2019年3月到伊拉克考察一个多月，“在库尔德地区，初到时因为害怕时局动荡，我们一行人都很小心谨慎，不单独外出，也不在户外呆太久，但是多呆了几天后，随着对当地了解得深入，感受到很多当地的风土人情。伊拉克同事招待我们观看了当地风情的歌舞表演，有一种很欢乐祥和的氛围，和外界从媒体上看到和想象的伊拉克不太一样。而且在工作接触中，也是我比较熟悉的阿拉伯文化，所以一些跨文化交流的障碍就在一点点消融。”

师帅特别提到伊拉克美食很像他的家乡菜。“我是陕西人，家乡的食物主要以面食为主，伊拉克的馕饼让我好像穿越回了家乡。在完全陌生又紧张的环境里，就多了一丝联结感、亲切感。”

师帅说不断被跨文化交际冲击和体验刷新，是他工作的原动力之一。“反过来这些体验又帮助了我，不管作为曾经的营销人也好，现在的经营者也好，我感受到和消费者的联结，而消费者也需要感受到和我们品牌的联结，产品价值也好，用户体验也好，有了联结感才会被打动。”

亚洲市场大有可为

国际调查公司IDC 2月初发布2022年全球手机销量市场报告，Oppo以1.033亿台手机的出货量占据全球第四位置，市场份额占8.6%。折叠手机市场近期兴起，中国折叠手机市场去年出货量近330万台，同比增长118%，Oppo在这领域的崛起速度令人惊叹，仅凭借横向折叠手机Find N2及首创的竖向折叠手机Find N2 Flip获得13.8%的中国市场份额，排名第三，在华为（47.4%）和三星（16.5%）之后。

师帅透露Oppo的手机出货量在亚洲和东南亚市场分别取得了第一和第二名的好成绩。他说亚洲有非常多新机会，Oppo把亚太区放在第一战略价值海外市场的位置。“目前全球的营商环境其实对亚太区来说是一个很好的机会，我们有足够多的存量用户可以来探索新的业务模式，比如移动互联网和电商，或者未来的IOT布局的万物互融，而且亚洲本来就是我们的大本营市场，让我们的产品优势得到了最大的发挥。”

今年是Oppo进驻新加坡的第十个年头。师帅说Oppo从当初一款简单手机，一路攀升成为新加坡顶级智能手机厂商之一，备受许多新加坡消费者喜爱。“新加坡在Oppo的亚太发展格局中有着非常重要的位置，这也是为什么新加坡被选为亚太区首个推出Find N2 Flip的市场。”

Find N2 Flip是Oppo首款上下折叠手机。（Oppo提供照片）

Find N2 Flip是Oppo首款上下折叠手机，折叠后无缝闭合，而且3.26英寸外屏是同类手机中最大的。Oppo会在3月2日于新加坡举办Find N2 Flip发布会，师帅将亲临现场向新马媒体介绍手机特点。他自豪地说：“发布会是一个绝佳机会，能让消费者看到我们科技实力。我相信当手机正式在亚洲各地上市时，大家会觉得很惊艳。”

他说消费者一直都想要大屏幕的便利，而不是大手机带来的不便。“当今市场上的可折叠设备在耐用性、性能方面仍未达到客户要求。我们认为这方面有巨大的开发潜力，Oppo可以缩小差距。可折叠设备代表近十年来智能手机最具创新性的视觉变化之一，将开创智能设备体验的新时代。”

师帅31岁结婚，有一个3岁儿子，另一个儿子才5个月大。（Oppo提供照片）

谈到家庭生活，师帅透露他31岁结婚，有两个儿子，一个3岁，另一个才5个月大。他说孩子还比较小，他和太太空余时间长一点的时候会带小孩一起旅行。“我疫情前经常到处旅行，现在各国逐渐开放，希望今年能有更多机会出去走走。我希望能花更多时间陪伴家人，与家人旅行能让我放松，也带来更多平衡感。”