第一通（M1）总裁曼佐星 拒绝让电信业变笨管道

曼佐星在2G年代加入电信业，拥有超过20年的经验。5G时代，许多电信运营商沦为笨管道（dumb pipe），曼佐星在2018年加入第一通（M1），开始推动公司的数码转型，除了为不同族群订户提供客制化服务，也思考如何用高速网络提供旅游、金融、娱乐等服务。

几年前的一支4G服务电影广告让曼佐星（Manjot Singh Mann）思考电信业的未来发展，最终促使他在2018年底加入本地电信公司第一通（M1）担任总裁，大力推动数码转型。

出生于印度的曼佐星（58岁）当时是云计算软件公司Pareteum Asia总裁，派驻新加坡。他接受《联合早报》专访时笑说，跟太太到电影院看电影时，看到了一家本地电信公司（他强调不是第一通）的4G服务广告，内容是宣扬该公司的4G网络服务非常快。

他说：“电信公司已经没有东西可以宣传了，它们只能强调价格越来越低，提供越来越快的网络服务。怪不得电信公司的股价过去几年一直下跌，投资者认为电信公司已成为公用事业，没太多投资价值。”

曼佐星在2G年代加入电信业，当时电信业被认为是先进产业，但是经过那么多年，许多电信运营商已沦为笨管道（dumb pipe），除了提供基本通信服务外，没有任何附加价值的服务，“我一直有挫折感。过去十几年出现的亚马逊、脸书、Lazada等平台，它们利用电信公司的网络创造了价值。尽管我们提供了移动技术和网络，价值却越来越低，而这些平台的价值却持续高涨。”

曼佐星认为，电信公司除了要提供更快的网络服务，也必须思考如何用高速网络提供旅游、金融、娱乐等其他服务，“我在电信业已经很多年，不想加入一家‘一切照旧’的公司。当第一通请我担任总裁推动数码转型，我感谢老天给我这么好的机会，决定加入。”

转型时，改变员工最难

曼佐星指出，数码转型主要有三个方面——技术、营运方式和人事。他说：“改变技术是最简单的，因为机器可以随意设置和操作。营运方式更难一点，因为要检讨过去的方式，看看如何变得更有效率。改变员工是最难的，因为大家已经熟悉了多年的工作方式，现在要他们突然改变并不容易。如果说我没遇到任何阻碍是说谎的，抗拒变化是人之常情，因为人类都会以最简单方式做事。”

曼佐星说面对改变，企业员工可分成三大类。第一类完全赞成和支持改变；第二类完全反对转型；第三类是阴奉阳违的人，表面赞成，私下却拒绝执行改变。“第二类员工很容易处理，我知道他们抗拒，可以跟他们直接对话，解决他们的困扰。第三类员工最难搞，必须深入理解，想办法让他们正面行动，这是最大挑战。”

曼佐星认为企业领导首先要跟员工沟通清楚，解释公司未来愿景，为何他们必须支持数码转型，而他们会从中得到什么好处。转型会带来新工作方式，领导也须为员工提供训练，让他们有技能应付。他说：“企业的组织结构必须改变，你不能保留一样的结构却要求不同成绩。员工的绩效管理也得改变，如果照样以旧方式评估，员工们根本不会改。”

曼佐星觉得要清楚地跟员工们沟通，解释公司为何要数码转型。（张思庆摄）

为M1订户提供客制化服务

曼佐星在电信业有超过20年的经验。他曾在2006年至2014年担任和记电讯（Hutchison）雅加达的总裁，接着加入英国流动虚拟网络经营商（MVNO）Lebara电信担任环球总裁。Lebara主要顾客是欧洲的新移民或外劳，他们来自世界各地，因此客服热线中心能以68种语言提供服务。曼佐星自豪地说他在英国学会微细分（micro-segmentation）市场策略，针对不同国家和族群的顾客提供不同电信服务，甚至还会派员工到各族群喜欢光顾的商店亲自推销。

加入第一通后，曼佐星也在本地运用微细分市场策略，为订户提供各种客制化服务，让M1成为本地后付费（postpaid）手机用户市场第二名。第一通母公司吉宝企业（Keppel Corp）看到他的亮眼成绩，去年2月宣布任命他为新设的首席数码官，推动整个集团的数码转型和战略。

5G在本地主打商业应用

我国各大电信公司近年主打5G网络服务，第一通目前有约40万名5G订户。第一通去年9月宣布，和滨海湾花园及Electronic Sports（ESPL）合作，通过5G网络和云技术等，为滨海湾花园打造一个可举办虚拟活动的元宇宙。去年12月，第一通跟国家文物局合作，为国家博物馆和儿童博物馆提供独立5G网络和边缘计算技术，让访客未来享有更具互动和沉浸式的参观体验。

第一通目前约有40万名5G订户，他们可享受各种客制化服务。（档案照）

第一通和滨海湾花园合作利用5G打造元宇宙，观众可以用虚拟分身观赏演出。（第一通提供）

5G网络速度比4G快10倍，网络延滞时间可减半，能以高速传送大量信息。曼佐星认为5G在本地未来主要会应用在商业上，如B2B（企业对企业）或B2B2C（企业对企业对消费者）。“如果你用手机观看YouTube或抖音视频，4G网络已经够快了，除非你是线上游戏玩家，不然5G不会给普通消费者带来更多价值。但是在B2B或B2B2C情况，企业能利用5G网络的低延滞、高韧性特征，而且5G网络还支持海量机器类通信，企业的几百万台设备可以同时联网，带来自动化工作流程。”

他举例吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）已让员工利用5G设备提升工作安全，以及检查和维修远程设备。

身为大电信公司总裁，曼佐星的收入绝对买得起豪车，令记者惊讶的是，他竟然是“无车一族”。他说：“在新加坡根本不需要买车。我会搭乘德士或私召车通勤，而且我喜欢跟德士司机交谈，他们会对第一通的服务给我最直接和诚实的回馈。”

曼佐星喜欢用木炭或铅笔做人物素描。（第一通提供）

日理万机的他会如何放松？曼佐星说自己喜欢用木炭或铅笔素描，“这是我从小自学的，我星期天下午有空时，会看着照片做人物素描，男女老少都行。”

他也热爱跑步和打壁球，一周会跑40至50公里或打两次球。“我在疫情期间曾从纳丹路（Nathan Road）的住家跑到位于裕廊东的第一通总部，距离约13公里，跑了大概1小时15分钟。跑步和打壁球很累，但能让我暂时抛开工作烦恼，完全放松，星期一回公司再次冲刺。”