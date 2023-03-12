林泽晟：Homeez 让屋主当室内设计师

拥有十多年室内设计经验的林泽晟看到装修业存在的弊端，于2021年底成立Homeez，让想装修房子的屋主从平台选择或自己上载平面图，然后通过人工智能系统创造出3D设计图和报价，不仅帮屋主省钱，还可以帮他们直接联系装修商。林泽晟把Homeez定位为一家装修科技公司，希望利用各种线上或线下科技，为装修界带来颠覆性变化。

不少新加坡人装修房子前，会请室内设计师帮忙设计并监督整个装修工程。然而由于装修业运作不透明，一些无良设计师会趁机漫天开价，让屋主支付高昂装修费。拥有超过10年室内设计经验的林泽晟（29岁）看到装修业存在的弊端，跟三名伙伴一起设立装修网络平台Homeez，让屋主可以直接联系装修商，据他称，省下的中介等额外费用可达六成。

林泽晟接受《联合早报》访问时举例：“有一个半独立式洋房主人曾联络我们。他当时准备装修房子，一家知名室内设计公司估算装修费为26万元，而这还没包含消费税。房子主人利用Homeez得出的报价竟然是大约10万元，节省了他至少16万元！”

Homeez在2021年底成立，想装修房子的屋主可以从平台选择或自己上载平面图，然后通过人工智能（AI）系统在平面图上规划装修格局和家具摆放等。规划完成后，平台可在几分钟内提供3D设计图和装修报价，并让屋主直接联系相关的装修商。林泽晟透露，团队花了近两年研发和测试各种相关技术和系统，并筛选多家可靠的装修商。“我们把数千张组屋平面图放进数据库里，然后利用机器学习技术，让AI知道什么是门，什么是墙，哪里可以拆等。AI之后便会创造出3D设计图和报价。”

林泽晟（左二）和团队花了近两年研发和测试平台的AI系统。（陈福洲摄）

让装修过程透明化

林泽晟说装修业一向有很多投诉，因为没有一个主管单位，而且任何人都可以轻易开室内设计公司。“室内设计师的收入根据屋主的装修费而定，他自然希望屋主花越多钱越好，加上装修业有很多隐藏费用，因此双方关系是有利益冲突的。我们在疫情期间看到消费者转到线上买各种东西，于是就想，为何不设立一个平台帮想省钱的屋主装修，让他们自己成为设计师。消费者喜欢透明化过程，而且许多装修材料的成本其实都能轻易地在网上查询，这些成为我们创立Homeez平台的动力。”

消费者虽然可以直接联系装修商，但他们不一定有设计经验或希望请一个室内设计师来监督整个装修工程。如果碰到这种情况，Homeez可以介绍一些设计师给屋主，设计师会收取一次性费用，平台不收任何费用。此外Homeez也采用托管（escrow）支付系统，平台会托管屋主的装修费，只有装修商完成指定工作后才把款项发放给他们。

有些室内设计师认为Homeez在砸他们的饭碗，但林泽晟却说：“我只是改善设计师的工作。其实许多设计师的名声并不好，有些人虽然预先收了屋主的钱却拖欠装修商。一些不良设计公司甚至还结束营业，让装修商白做工。我不担心被设计师排斥，你看德士司机一开始也不喜欢Grab，结果他们现在全都在使用。我认为Homeez可以让设计师专心设计，不必一直想如何让屋主花更多钱装修。其实有些设计师已联系我们想入股投资，一些也想当我们的合作伙伴。”

引进激光雷达技术

据悉Homeez平台目前有60多名装修商的联系，过去一年吸引了超过6000名用户，每月的交易额高达六位数。平台去年更吸引到一些天使投资者的注意，筹到1000万元发展新科技。

其中一项新科技是使用激光雷达（Lidar）技术。林泽晟说：“有些屋主可能没有平面图，我们花了半年研发出新功能，让他们可以用手机扫描住家，然后把图像上载到Homeez平台创造平面图。用户目前只能通过桌面应用使用Homeez，我们计划在今年第三季推出手机应用，让用户直接在手机使用所有功能。”目前，这项Lidar扫描功能只限使用苹果iPhone 12 Pro或更新的手机，因为只有苹果手机内置Lidar镜头。

屋主可用手机Lidar镜头扫描住家，然后把图像上载到Homeez平台创造平面图。（陈福洲摄）

此外Homeez也推出新的图像AI功能，为用户提供设计灵感。用户只要把屋子照片上载到平台，输入一些形容文字，系统就会生成设计概念图。林泽晟透露图像AI使用的是OpenAI公司的Dall-E 2人工智能图像生成器。

乍看之下，Homeez的生意模式跟亚洲最大的室内设计和装修平台Livspace很像。林泽晟解释：“Livspace将屋主匹配合适的室内设计师，它们其实是一家利用高科技的室内设计公司。Homeez则是让屋主直接跟装修商接洽，比较像是装修界的淘宝。”

为了让屋主熟悉各种装修材料，Homeez采用元宇宙概念，在平台设置了免费的“Metahome”虚拟展示空间。屋主可以在Metahome内到处走动，那里展示了各种装修材料，用户点击就可细读介绍。林泽晟最后说：“我们不把Homeez当成一家典型装修公司，我认为我们是一家装修科技公司，利用各种线上或线下科技，为装修界带来颠覆性变化。”