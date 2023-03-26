育脑集团创办人言缵光：双“人”合璧效果最佳

本地学前教育公司育脑集团在旗下学前教育中心推出采用ChatGPT技术的聊天机器人“EdGPT”，让小朋友尽情发问，学习新知识。创办人言缵光相信，EdGPT有助维持孩子的好奇心。他认为，每项科技都有好坏，只要好处多过缺点，就可以采用。人类和人工智能“双剑合璧”将能产生最好效果。

美国人工智能公司OpenAI开发的AI聊天机器人ChatGPT引发全球热议。本地学前教育公司育脑集团（Ednovation）打铁趁热，率先在旗下学前教育中心推出采用ChatGPT技术的聊天机器人“EdGPT”，让小朋友尽情发问，学习新知识。

育脑集团创办人言缵光博士（68岁）受访时说：“我们在学校除了教中、英文也教基本编码，AI早就是课程的一部分。当ChatGPT问世时，我们认为它可以帮助回答孩子们的各种问题。年幼孩子好奇心很强，会一直发问，如果你不回答他们，随着时间推移，他们就会停止提问。其实很多小孩长大后不问问题，是因为以前他们多数时候得不到答案。因此，我们认为ChatGPT非常适合这个目的。”

育脑集团在上个月先推出试点计划，让幼稚园二年级学生在老师的帮助下使用ChatGPT生成一个故事，接着在DALL-E（OpenAI的另一个AI产品）输入文字生成出图画。言缵光说：“我们发现这项计划虽然可以引起学生的好奇心，但是由于ChatGPT需要输入文字，这对年幼孩童非常困难。因此我们决定开发EdGPT，让学生们能用声音跟它沟通，它也能用声音回答。”育脑集团的开发工程师以ChatGPT为基础，很快便开发出EdGPT，获得许多学生的青睐，也让集团决定在旗下所有学前教育中心推出。