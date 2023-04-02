雅虎《元宇宙世代白皮书》：不同世代对元宇宙预期差异大

雅虎最近公布的亚太区《元宇宙世代白皮书》调查报告，发现千禧世代及Z世代对元宇宙的想象和期望不同。雅虎创意工作室和高端销售主管佐伊·考克尔受访分享“元宇宙世代”看好元宇宙什么，有哪些担忧，以及元宇宙的发展潜能。

雅虎（Yahoo）最近公布了亚太区《元宇宙世代白皮书》调查报告，发现亚太区有高达73%消费者知道元宇宙，而有66%的千禧世代（Millennials）和Z世代期待元宇宙到来，他们共同组成了“元宇宙世代”。新加坡的调查数据跟亚太数据很接近——有73%的本地消费者知道元宇宙，68%的元宇宙世代期待元宇宙到来。

雅虎在新加坡、台湾、香港、日本、澳大利亚和新西兰访问了1万5000名13岁至65岁的人，搜集他们对元宇宙的看法。“千禧世代”是指出生于1981年至1996年间的一代人，“Z世代”则是指出生于1997年至2010年的人群；也有人把千禧世代和Z世代合称为MZ世代。

调查显示千禧世代及Z世代对元宇宙的想象和期望不同，且对于虚拟社群、虚拟分身、沉浸式娱乐和创作自由度的看法也存在很大差异。Z世代期望在元宇宙中建立社群人脉，并掌握打破规则的机会，变得富裕及实现个人梦想。他们重视平等及多元化，且相信每个人在元宇宙都享有公平机会。Z世代也希望能建构与真实世界不同的虚拟社交圈，元宇宙的虚拟分身能够展现个人特色。他们希望在元宇宙能有完全个人化的设定，可以自由地打造空间、角色及物件的能力。