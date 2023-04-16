Bandwagon Labs创办人陈宪耀：期待元宇宙让人生多姿彩

元宇宙目前仍处于初期发展阶段，去年9月同时在两个“世界”缔结良缘的本地媒体公司Bandwagon Labs创办人陈宪耀却认为，去中心化和沉浸式体验应是下一个互联网时代的发展方向，元宇宙活动有助拓宽大众思维，加速元宇宙发展过程，人类未来将能在元宇宙内外找到更大的快乐。

本地房产公司凯德集团（CapitaLand）旗下的凯德投资在4月5日举行了一场24小时CapitaVerse元宇宙派对，有网红李安（Annette Lee）的喜剧表演、国家美术馆艺术展、各品牌的时尚展等，也让参与者有机会赢取价值12万元的各种奖品。这场大型虚拟派对由本地媒体公司Bandwagon Labs策划，创办人陈宪耀透露，派对吸引了约2000人参与，虽然主要针对本地消费者，但有趣的是竟然也吸引到来自巴西、美国等地的外国网民参与。

37岁的陈宪耀受访时兴奋地说：“我们看到有来自巴西和美国洛杉矶的网民参与这场元宇宙派对，有人甚至在聊天组用西班牙语发问，我的团队得马上翻译回答。我觉得这场活动成功引起一些外国网民对新加坡的兴趣，例如当他们得知新加坡有国家美术馆时，感到很惊喜；有些网民也认为Zouk DJ的在线演出很棒等。”

凯德去年6月第一次在Decentraland举办元宇宙派对，今年的派对规模比去年更大，送出的奖品价值也更高。陈宪耀说创造元宇宙的故事概念很重要，“元宇宙可以天马行空，没有任何限制，所以我们不仅是要复制真实世界，还想创造出更奇幻、更有创意的环境。去年的元宇宙派对发生在发射台上的火箭，我们今年延续这个概念，讲述火箭飞到了天空基地，而参与者能以任何造型出席活动，例如太空人、虾子或北极熊等。”