CoachHub亚太区高级副总裁蒂姆·麦卡特尼：AI职业导师Aimy无偏见

总部位于柏林的CoachHub推出全球首款对话式AI职业培训教练“Aimy”。Aimy能识别九种语言，通过智能对话，指导用户的个人和职业成长。CoachHub亚太区高级副总裁蒂姆·麦卡特尼说，Aimy的好处是它与人对话时不会有任何判断、怀疑、偏见或焦虑。

美国人工智能公司OpenAI开发的AI聊天机器人ChatGPT去年底推出后横扫全球，各企业竞相把人工智能融入业务中。最新一例是国际培训平台CoachHub，它以ChatGPT 3.5技术为基础，推出全球首款对话式AI职业培训教练“Aimy”。

CoachHub亚太区高级副总裁蒂姆·麦卡特尼（Tim MacCartney）接受访问时忆述女儿测试Aimy的有趣经历：“我和其他公司高层是最先测试Aimy的人。我决定让8岁女儿跟Aimy聊天，整个过程非常好笑。女儿以为Aimy是一个真人，一开始有点紧张和不知所措，不知道要问什么。我叫她想象跟学校老师不和，请Aimy提供建议。Aimy当时还很新，给我女儿一些意见后，开始反应迟缓，断线前，女儿还感谢Aimy的帮助，哈哈！”

总部位于德国柏林的CoachHub成立于2018年，主要利用AI技术将受训者与培训教练配对，帮助企业为员工创建个性化的培训，项目包括时间管理、压力管理、领导技能等。目前，CoachHub有3500多名培训教练，分布在90个国家，覆盖60多种语言。该公司在全球有大约800名员工，新加坡有30人。CoachHub至今有超过500家企业客户，包括可口可乐、推特、富士通等。