评测房 Marshall Middleton：音质出色的便携式音箱 订户 黄少伟 发布 / 发布 / 2023年4月23日 5:00 AM Middleton音箱配备手提带，方便用户携带。（厂商提供） 音箱顶部有金色多向控制旋钮和电池量指示灯等。（厂商提供） 字体大小: 小 中 大 米德尔顿（Middleton）是英国大曼彻斯特地区的一个城镇，那里是知名摇滚音响品牌Marshall的总部和工厂所在地。Marshall最近便以Middleton为最新的便携式音箱命名，也是该品牌首款采用四扬声器配置的音箱。设计：8/10Middleton延续Marshall音箱的复古外观，黑金设计风格流露出浓郁摇滚风。音箱由招牌的黑色荔枝纹皮革包裹，正面为坚实的金属网罩，中间是金色手写“Marshall”字样，顶部则有一个金色多向控制旋钮。音箱长宽高为230x109x95毫米，重量1.8公斤，不算很轻，我不觉得用户可以长时间携带它到处趴趴走。Marshall知道音箱重量不轻，特别配备了橡胶材质的可拆卸手提带，方便携带。音箱具IP67防护等级，能完全防止粉尘进入，并可在1米深的水里浸泡半小时而操作如常，聆听体验不会因下雨和灰尘而受影响。音箱构造坚固且环保，塑料成分中包含约55%再生塑料，从废旧电子产品、水瓶和汽车灯罩中回收而来。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 评测房 Jabra推出Evolve2商务耳机和Speak2麦克风 小米发布Redmi Note 12系列平价手机