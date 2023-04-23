Marshall Middleton：音质出色的便携式音箱

米德尔顿（Middleton）是英国大曼彻斯特地区的一个城镇，那里是知名摇滚音响品牌Marshall的总部和工厂所在地。Marshall最近便以Middleton为最新的便携式音箱命名，也是该品牌首款采用四扬声器配置的音箱。

设计：8/10Middleton延续Marshall音箱的复古外观，黑金设计风格流露出浓郁摇滚风。音箱由招牌的黑色荔枝纹皮革包裹，正面为坚实的金属网罩，中间是金色手写“Marshall”字样，顶部则有一个金色多向控制旋钮。

音箱长宽高为230x109x95毫米，重量1.8公斤，不算很轻，我不觉得用户可以长时间携带它到处趴趴走。Marshall知道音箱重量不轻，特别配备了橡胶材质的可拆卸手提带，方便携带。音箱具IP67防护等级，能完全防止粉尘进入，并可在1米深的水里浸泡半小时而操作如常，聆听体验不会因下雨和灰尘而受影响。音箱构造坚固且环保，塑料成分中包含约55%再生塑料，从废旧电子产品、水瓶和汽车灯罩中回收而来。