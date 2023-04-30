LG gram Style轻薄笔电 流光溢彩设计出众

韩国科技品牌LG最近在本地推出最新的gram轻薄笔电系列，其中最引人瞩目的是gram Style笔电，有16英寸和14英寸版本，专为喜欢展现独特风格的用户打造。

测试笔电为14英寸的LG gram Style，重量只有一公斤，单手拿着不会觉得有任何负担，便携性很高。主体结构材质仍然采用轻质量的纳米镁合金，但与众不同的是，外壳和键盘掌托采用白色的康宁大猩猩玻璃，手感丝滑，颜色会随光线和角度移动改变，幻彩效果非常吸睛。“gram”字样在外壳正中间，显得低调且小巧。

另一设计亮点是隐藏式触控板，平时和掌托融为一体，只有当用户触摸时才会被点亮，露出触控板的隐形边界线，效果非常酷且富有科技感。笔电通过了MIL-STD 810H美军耐用标准，能防震、防摔、防尘等。