沉浸式科技趣味互动 穿透沟通高墙

沉浸式科技(immersive technology)如VR(虚拟实境)、AR(增强实境)、MR(混合实境)已渗透各个应用领域,许多人可以在电影、旅游、医疗、教育、零售等环境中体验。共和理工学院艺术科技系(School of Technology for the Arts)讲师林伟全(42岁)对沉浸式科技有很大热忱,除了在教学中运用这项科技提高学生的学习兴趣,也鼓励学生参加“AR编程马拉松”(AR hackathon),动手设计AR滤镜。

林伟全受访时说:“沉浸式科技有很大潜力,特别在教育领域,我们能用它以互动方式让学习变得更有趣。例如有一堂课是关于媒体广告预算,是很枯燥乏味的。我把各媒体的照片打印出来,并用Meta Spark Studio(MSS)软件制作了相关媒体广告费的AR滤镜,之后再把照片张贴在课室各处。学生上课时拿出手机扫描这些照片,就会看到AR滤镜显示各媒体的广告费用。这样就能成功吸引到他们的注意。”林伟全也要求学生学习AR软件,因为他认为沉浸式科技未来在营销、产品设计等将扮演重要角色。

去年,脸书母公司Meta的线上学习平台Meta Immersive Learning Academy主办了AR编程马拉松,并邀请艺术科技系学生参与。林伟全认为这是探索沉浸式科技的好机会,可以跟AR软件的开发团队直接交流和学习,所以便组织了15名学生报名参与。