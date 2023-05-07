创新产品 让妈妈轻松切换角色

从内有乾坤的智能手表，靓色智能手机，可拆卸平板笔电，到结合电视和电脑荧幕的显示屏，以及可打印照片的便携式相机，母亲节送创新科技产品，让妈妈生活更便捷，角色转换更顺畅。

Watch Buds表盖下藏了一对真无线降噪蓝牙耳机。（厂商提供）

5月14日是母亲节，这是一个向母亲表达感谢和爱意的日子。在这个特别的日子里，送给妈妈一份科技礼物，不仅能让她感受到你的心意，还能让她的生活更便捷、舒适和有趣。有哪些科玩产品适合送给妈妈？《数码空间》为你推荐几款，预祝全天下妈妈“母亲节快乐”！

华为Watch Buds：表盖下有乾坤

Watch Buds是一款手表与耳机合一的创新产品。从外观上来看，Watch Buds与传统智能手表无异，但翻盖下竟藏入一对真无线降噪蓝牙耳机。耳机整机相较于传统杆式真无线耳机体积减小50%，内部空间利用率达90%，单只耳机净重仅约4克。值得一提的是，两只耳机采用相同设计，具备自动识别左右的功能，用户戴耳机时无须辨别左右，使用变得更便捷。华为也首次在真无线耳机中采用广域耳廓触控功能，用户触碰耳廓或耳屏都可操控耳机。

表体采用精钢表壳，使用1.43英寸（分辨率466 x 466）AMOLED高清彩屏。据悉，华为采用更薄的高强度锂铝硅玻璃，比上一代GT3手表更薄，强度却提升了25%。超微型精密转轴，让表盖如同传统怀表一样弹起，露出内藏的无线耳机。智能表搭载全新升级的华为睡眠监测、血氧自动检测、心率监测等技术。手表也支持80多种运动模式，包括户外跑步、室内脚踏车、跳绳等。

续航时间方面，Watch Buds支持无线充电，满电在普通应用场景下可续航3天。耳机关闭降噪功能的话，可以听歌4小时或通话2.5小时；开启ANC的话，可以听歌3小时或者通话2小时。

售价：$698

华硕Vivobook 13 Slate OLED：拆卸自由

Vivobook 13 Slate OLED能给妈妈带来很好的娱乐体验。（厂商提供）

这是世界第一款13.3英寸OLED视窗可拆卸式二合一平板笔电，能让妈妈在工作和娱乐之间自由切换，生活更轻松。Slate重量为1.3公斤，采用磁吸模组化方式，键盘和支架能随意跟平板结合或分离。

OLED面板拥有FHD画质，分辨率为1920 x 1080，峰值亮度550尼特，支持杜比视界（Dolby Vision），通过潘通（Pantone）色彩认证，支援DCI-P3 100%广色域，并能显示HDR内容。此外，Slate配备四扬声器，支持杜比全景声。无论是看电影或听音乐，都能给妈妈带来很好的娱乐体验。

Slate搭载英特尔i3-N300处理器，有8GB内存与256GB储存。有两个支持DP视频传输与供电的全功能USB-C接口，一个3.5毫米耳机孔与一个Micro SD读卡槽。笔电附送华硕Pen 2.0触控笔，四种可替换笔尖，让妈妈能随心所欲地写字、画画、做笔记等。

售价：$1249

苹果iPhone 14或iPhone 14 Plus：点亮心情

黄色iPhone 14及iPhone 14 Plus颜色明亮，惹人注目。（厂商提供）

如果你的妈妈喜欢明亮醒目的颜色，可以考虑送她最新的黄色iPhone 14或iPhone 14 Plus。两者主要差别在屏幕尺寸、重量和电池续航时间。iPhone 14重172克，搭载6.1英寸OLED屏，而iPhone 14 Plus则重203克，使用6.7英寸OLED屏。前者可以连续播放视频20小时，后者则是26小时。

两款iPhone都搭载A15 Bionic处理器，跟上一代的iPhone 13 Pro Max一样。它们有128GB、256GB和512GB三个存储量选择。两款手机也采用后置双摄系统，有一个12MP广角镜头和一个12MP超广角镜头，没有长焦镜头，支持5倍数码变焦。所有iPhone 14系列手机支持新的“车祸侦测”与“卫星SOS紧急服务”。前者能够在检测到严重车祸，用户昏迷或无法使用iPhone时，自动拨打求助电话。后者则让手机直接连接到卫星，能在没有电话网络的地方传送讯息给紧急援助单位。

售价：iPhone 14：$1,311.10、iPhone 14 Plus：$1,513

三星Smart Monitor M5：一屏二用

M5结合电视和电脑荧幕功能，也能用遥控器操控。（厂商提供）

这款智能显示屏结合电视和电脑荧幕的功能，适合居家办公的职业母亲使用。显示屏设计简约，可搭配不同风格的桌面布置，有黑白两色，以及27英寸或32英寸两种尺寸选择。它具有FHD解析度（1920 x 1080），比例为16:9，刷新率60Hz，支援HDR 10。显示屏也自带音响，对于桌面空间较小，不想额外花钱买音响设备的人来说很便利。

M5搭载三星Tizen操作系统，智能电视般的操作界面预先装载了各大串流媒体应用等，用户也可到应用商店下载其他应用。另外，系统还搭载网络浏览器和微软365，用户不用连接电脑，也能直接在屏幕上处理简单的文书工作。M5提供多种跟笔电或手机的连接方式，包括苹果AirPlay、三星Dex、Tap View等。值得一提的是，M5也有一个遥控器，上面有Netflix、Amazon Prime Video等快捷键，从办公切换到娱乐只在弹指间。

售价：$428起

佳能Selphy Square QX10：留住美好

Selphy Square QX10可随时随地打印照片，记录美好时光。（厂商提供）

这是佳能（Canon）一款可以随时随地打印照片的便携式相机，可用它来记录你和妈妈的美好时光。相机有黑、白、粉红三色选择，机身比手掌大一些，重量仅445克，轻巧便携。相机采用高画质的热升华转印技术，256色阶让相片颜色更加生动。打印时照片表面也加上一层透明保护膜，其特殊涂层可防水、防污、防指纹痕，佳能称可让照片颜色持久不褪色保存百年。

佳能的Selphy应用内建数十种边框、相框、滤镜、图案、水印等，用户可以直接在应用上发挥创意，创造出独一无二的照片。此外，相纸的材质也很特别，除了可当成照片收纳在一般相册里，也可以撕开背胶直接当作“贴纸”使用。如果你想给妈妈手作卡片或礼物，不妨直接黏贴照片，给她一个惊喜。