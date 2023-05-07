索尼A7R5相机 自动对焦出色

索尼A7R5作为A7R4相机的替代品，备受摄影爱好者的期待。它拥有全新的自动对焦系统，可以识别人类、动物、鸟类和昆虫，并在照片和视频拍摄方面具有8档稳定系统。它还具备一个经改进的9.44MP取景器，放大倍率为0.9倍，这通常只在顶级相机上才能找到。A7R5也引入8K拍摄功能和一个可以自由旋转的LCD屏，是A7R系列首次出现。相机搭载2x2 MIMO wifi功能，可以快速传输文件，也很受欢迎。



这款相机用户会注意到的第一件事是取景器看起来很出色，因为它已经升级到9.4MP，可以放大0.9倍，有120fps的显示能力，这提供了平滑、逼真的视觉，目前只有像索尼A1这样的旗舰相机才能提供。在这个价格范围内的相机如佳能R5或松下S1R，没有如此令人印象深刻的取景器。取景器是相机使用者看世界的方式，所以给我留下非常好的印象。

A7R5的自动对焦是目前用于跟踪人类主体的最先进技术。一旦在人身上锁定焦点，无论他如何移动，相机都会紧跟着他。只要相机侦测到人类主体的眼睛，自动对焦就会锁定在眼睛上，即使人物转身，焦点仍然会锁定在头部。头部被遮挡的话，相机将改为跟踪身体，直到再次侦测到头部或眼睛为止。我在发布会上拍摄模特儿时，无论他们如何移动或转身，相机都能精准地跟踪他们。这让我可以集中精神构图，使拍摄更加容易。