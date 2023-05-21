谷歌发布首款折叠手机Pixel Fold

谷歌最近在开发者大会上推出了首款折叠屏手机Pixel Fold。这款手机配备了7.6英寸主屏和5.8英寸外屏，两个屏幕都支持120Hz高刷新率。外屏配有9.5MP自拍镜头，内屏则有一个8MP自拍镜头；后置三摄包括48MP主摄、10.8MP超广角镜头和10.8MP五倍长焦镜头。Pixel Fold搭载谷歌的Tensor G2处理器，拥有最高12GB 内存及512GB存储空间。手机侧面的电源键具有指纹识别功能，电池容量为4821mAh，支持30W有线快充和无线充电。Pixel Fold目前只在美国、英国、德国和日本销售，售价为1799美元（约2400新元）。

此外，谷歌也在大会上发布平板电脑Pixel Tablet及入门手机Pixel 7a。Pixel Tablet有白、榛果和玫瑰三种配色，采用一块11英寸LCD屏，分辨率为2560 x 1600，支持60Hz刷新率。Pixel Tablet同样搭载Tensor G2处理器，内存为8GB，最高存储量是256GB。平板内置27Wh电池，支持18W快充。谷歌也特别提供磁吸充电底座，平板摆上去除了充电，还会开启Hub模式变身为相簿、时钟等。Pixel Tablet目前不会在新加坡上市，售价是499美元（约660新元）。

Pixel 7a手机搭载Tensor G2处理器，配有6.1英寸FHD+ OLED显示屏，支持90Hz刷新率。手机拥有4385mAh电池，支持18W有线充电及7.5W无线充电。后置摄影系统包括64MP主摄和13MP超广角镜头，前置13MP镜头。手机支持IP67防尘防水，重量为193克，本地售价为$749。