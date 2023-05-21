Omnichat总裁陈正达 从0到100是创业最大乐趣

来自香港的陈正达以软件科技为创业梦想，他曾参加eBay电商创业比赛夺得大奖，虽然最初创办的两家电商平台都失败，却让他了解到电商即时通讯的重要性。陈正达在2017年创办Omnichat，把所有不同社交通讯平台的即时对话讯息整合到单一平台，提升客户满意度。

人工智能聊天机器人ChatGPT一推出后在全球掀起热潮，许多企业已把它融入业务中，香港跨平台对话商务方案供应商Omnichat是最新例子。它最近以ChatGPT 3.5技术为基础，推出聊天机器人“Omni AI”，将人工智能延伸至WhatsApp、脸书Messenger、Instagram和Line等各大社交通讯平台。



要了解Omni AI如何运作，得先介绍Omnichat的背景。它于2017年由行政总裁陈正达（37岁）在香港创立。陈正达最近在新加坡接受专访时谈起创业动机，原来他在2016年发现实时聊天软件的用处及潜力，觉得有巨大商机，“它让顾客可以随时随地与品牌聊天，查询产品及送递进度，作即时的客服支援。”

为亚洲提供在线销售和客户服务陈正达相信，只要解决顾客问题的速度越快，成功促使顾客购物的机会就越大。“可惜当时市场上许多实时聊天工具都由西方制造，除了使用比较复杂，缺乏中文界面之外，也没有在地化的本土支援，不完全适合亚洲。而且亚洲各地往往同时使用多个不同聊天软件，如WhatsApp、Line、WeChat、脸书Messenger等。这就是我在2017年初创办Omnichat的动力，希望提供在线销售和客户服务并同时整合多个不同社交通讯平台的工具。”