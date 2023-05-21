第二代HomePod 适合苹果铁粉的优质音箱

苹果最近在新加坡推出第二代HomePod智能音箱。其实第一代HomePod在2017年推出时，并没在本地正式销售。第二代HomePod在今年初发布，不久便在本地上市，让不少苹果粉丝兴奋不已。

设计：8/10第二代HomePod的外形跟第一代大致相同，圆形设计简约，外表依旧由织物包裹，有白和黑两色选择。顶部为触控板，表面略微下凹，显示面积变大，可供用户快速控制设备，且会根据不同操作以不同颜色发光。比较大的不同是，HomePod二代的电源线现在变成可拆式设计，除了更方便携带，要穿过电视柜、电线孔等也更轻易。

值得一提的是，HomePod二代也新增温度和湿度传感器。除了音箱，HomePod也可作为智能家居设备，温度和湿度检测功能可用于跟其他智能家电的联动，比如检测到家中温度高或低于某一数值时，会自动开启智能风扇、空调等设备。