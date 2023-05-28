华侨银行集团首席运营官林强忠：数码转型把客户体验融入日常运营

在华侨银行服务超过20年的林强忠从最初的信息技术部门主管到现为集团首席运营官，一直以新科技为事业动机。他负责加速推动银行的数码转型，借助数据分析和新技术，以客户和员工为中心，提高业务效率和敏捷性。林强忠这个彻彻底底的“科技人”也经常把科技融入日常生活中。

从亲自为咖啡机设计手机应用，就能看出华侨银行集团首席运营官（COO）林强忠（61岁）是一个彻彻底底的“科技人”。他接受《联合早报》专访时分享这则小故事：“几年前，我和同事们正在寻找一个可以使用应用程序来分发咖啡胶囊的机器，但市面上找不到这样的机器。我们于是接受挑战，尝试创造相关应用，但我真的‘无法自控’，决定独当一面。我尝试了第27次后，终于成功为一个咖啡机重新编程，创造出一个可以运作的原型机器。”

林强忠认为这个经历让他学习到重要的道理：“那就是毅力至关重要，有志者事竟成。当我看到人们认为自己能做的事有限，会让我感到很不安。我想帮助他们发掘自己的能力，克服盲点，实现想要做的事。”

误打误撞踏入科技界林强忠1985年毕业自新加坡国立大学的电脑科学系。他说自己在误打误撞的情况下踏入科技界：“当时我正考虑要报读哪个学系，碰巧看到一个讲堂外聚集了一大群人，原来他们正在报考电脑科学系的能力测试。这个热闹场景引起我的兴趣，让我决定报考。我是一个理性和有逻辑的人，喜欢尝试新技术，所以选择电脑科学是很自然的选择。我对科技的热爱一直延续至今，会不断从各种领域，例如电影中获得灵感。”