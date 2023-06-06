苹果发布首款混合现实头显Vision Pro

苹果最近在美国加利福尼亚州总部举行的WWDC开发者大会上，发布了人们期待已久的混合现实（mixed reality，简称MR）头戴式显示设备Vision Pro。这是苹果自2015年推出Apple Watch之后的首款全新硬件产品。

Vision Pro融合了虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，可以让用户沉浸在高分辨率显示屏的内容中。用户可以用眼睛和手在应用程序中导航，并通过语音进行搜索。它可以用来观看电影、图片或视频，以及玩视频游戏等。

值得一提的是，Vision Pro有一个EyeSight功能，当用户完全沉浸在虚拟世界中时，屏幕会变暗；而当有人接近用户时，头显则会变透明，方便双方互动。Vision Pro必须接上外部电池，苹果称可支持该设备使用大约两个小时。Vision Pro将于2024年初开售，售价为3499美元（约4700新元）。