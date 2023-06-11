父亲节好礼推荐 让爸爸跑在科技前端

从适合混合办公模式的轻薄笔电，设计新颖的空气净化耳机，体积轻巧的相机，音效如看电影的音箱，到“军事战术版”智能腕表，这个父亲节让爸爸们与时并进，跑在科技前端！

下个星期天（6月18日）是父亲节，是孩子们向爸爸们表达感激的时刻。在这个特殊日子里，《数码空间》为大家推荐5款精选数码产品，助大家选择独特而实用的礼物，让爸爸感受到关怀和敬爱之意。

宏碁（Acer）Swift Go 14 适合灵活办公混合办公年代，轻薄笔电是流行新趋势。宏碁推出的Swift Go 14取代了之前的Swift 3型号，专为灵活办公人士设计。笔电设计简洁利落，时髦的铝质机身厚度为15毫米，重量是1.32公斤，便于携带及放入包内。

Swift Go 14搭载14英寸OLED显示屏，分辨率达2880 x 1800（2.8K级别），拥有最高16GB内存和1TB的SSD存储空间。它搭载第13代英特尔Core i5-13500H或i7-13700H处理器，及英特尔Iris Xe集成显卡，可提供超快速反应时间和无缝的多任务处理能力。值得一提的是，笔电配备1440p QHD镜头，可在低光环境提升影像素质，搭配AI降噪麦克风技术，适合各种视讯会议环境。笔电也具备多个接口，如两个支持雷电4的USB-C、两个USB-A、HDMI及MicroSD卡槽，方便连接各种配备。电池续航时间约10小时，适合长时间在外办公使用。