微软《工作趋势指数》：本地员工对AI爱恨交织

人工智能的崛起是否会威胁就业，引起社会对“机器替代人”的担忧。微软最近展开的一项调查显示，超过一半的本地员工担心人工智能会取代他们的工作，但也有更多人愿意把较多工作交由AI来减轻工作负担。受访主管指出，员工要愿意学习新技能，发挥AI的潜力，并适应不断变化的工作环境。

微软最近发布了2023年《工作趋势指数》（Work Trend Index）报告。微软对全球31个国家包括新加坡在内的3万1000人展开调查，总结出几个与当地相关的工作趋势。微软发现新加坡员工对人工智能（AI）又爱又恨——虽然超过一半（67%）员工担心人工智能会取代他们的工作，但更多人（81%）却愿意尽可能把较多工作交给AI来减轻工作负担。

微软新加坡现代工作业务主管夏莫尔·班萨尔（Shyamol Bansal）接受专访时说，这个新的“人工智能与员工合作关系”是报告中让他觉得最有趣的部分。“要实现AI成为‘副驾驶’的未来工作模式，需要在AI和人类优势之间取得微妙平衡，以少做更多工作。这将使员工保持‘正驾驶’的地位，利用人工智能增强他们在工作中所能实现的可能性。通过与微软等公司的合作，我认为能解决员工的担忧，建立对人工智能的信任，并促进负责任地使用AI来解决工作最棘手的问题，从而实现未来的AI工作环境。”

微软新加坡现代工作业务主管夏莫尔·班萨尔觉得人工智能与员工的新合作关系很有趣。（微软提供）

本地员工背负沉重“数码债”

根据《工作趋势指数》调查，本地员工目前背负着沉重的“数码债”（digital debt）——数据、电子邮件和线上聊天的数量已超过了员工所能处理的能力。69%的新加坡员工（亚太地区为72%）表示他们没有足够的时间和精力完成工作，而82%的员工（亚太地区为74%）认为他们在工作日内没有足够的“不被干扰”时间，因此无法专心工作。这些“数码债”会影响员工的生产力，妨碍创新，70%的新加坡企业管理层（亚太地区为65%）表示对此感到担忧。

人工智能将能帮助员工大大减轻“数码债”。报告指出，超过八成的本地员工对让AI处理创意、行政和分析工作感到自在。与此同时，更多本地企业领导也认为，人工智能在职场能帮忙提高生产力而不是减少员工的数量。

班萨尔说：“人工智能正处于一个转折点，逐渐走向主流。员工在工作中对使用人工智能的舒适程度证明了这一点。随着人工智能技术不断发展和日益重要，专业人士必须积累这方面的技能，以提升生产力和创新，而企业则需要采用AI来实现更好的业绩。通过以技能为先的方式，我们可以推动人工智能为副驾驶的全新工作模式。”

在新加坡，将近九成的企业领导认为员工需要学习新的AI技能，但76%的员工却认为他们目前没有这方面的能力。班萨尔建议员工们报读一些跟AI相关的培训课程：“例如学习引导工程（prompt engineering）可以帮助他们有效地使用自然语言方式，清晰地提出问题以获得准确和相关的结果。自然语言训练让员工理解AI算法如何处理人类语言，这能帮他们更有效地查询资料。公司也能培训员工如何在特定行业或业务背景下利用人工智能。此外，培养员工对AI的适应和增长思维同样重要。员工要愿意学习新技能，发挥AI的潜力，并适应不断变化的工作环境。”

人工智能造就新职位

各企业越来越重视人工智能，让市场上出现了新的就业机会。根据领英（LinkedIn）的调查，新加坡增长最快的AI职位包括算法工程师、数据分析师、数据科学专家和机器学习工程师。

班萨尔认为，企业在工作中采用AI须要深思熟虑，考虑到员工需求，注重解决问题，而不仅仅是采用技术而已。他说政府和私企合作是必要的，有助于弥合员工们的技能差距。例如，微软就跟精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）、资讯通信媒体发展局等合作，推出#GetReadySG、Let’s Skill Up等培训计划。

微软开发出AI助理Copilot，融入微软365应用程序中。（微软提供）

微软也看准AI应用的庞大商机，开发出AI助理Copilot，融入微软365应用程序中。微软称Copilot能提升工作效率和创意，例如在PowerPoint生成图像支持内容；在Outlook提供提示和建议，帮助用户撰写更有效的电子邮件；在OneNote起草计划，生成点子和组织信息，帮助客户轻松找到所需内容等。

不少电脑专家警告人工智能虽然很厉害，但它可能产生“幻觉”，生成答案充满偏见或不正确等，还是需要人类验证。那使用AI是否真的会更有效率？班萨尔回应：“微软365的Copilot在自动化重复任务和处理大量信息方面表现出色，在更广泛的范围内提高效率。通过低端任务的自动化，AI帮员工腾出时间，在最重要的领域进行验证。这种人类和AI的共生关系将改善各领域的效率和决策过程。”

技术上，班萨尔说微软会优化训练数据，用过滤器来限制有害内容，并阻止与敏感话题相关的查询和结果。微软还会提高透明度，理解模型行为，确保AI生成出公正结果。今年5月，微软邀请全球600家企业试用微软365 Copilot。至于正式推出的日期，微软目前尚未决定。