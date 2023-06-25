软件定义汽车带来更个性化驾乘体验

德国知名汽车轮胎制造商大陆集团在本月举行的科技展上，聚焦软件定义汽车（SDV）和可持续材料的最新发展。大陆集团也积极开发软件，助各车商打造独特的用户体验，而未来的SDV还能通过5G网络连接云端，发送并接收数据，提升驾驶安全和移动效率。

德国知名汽车轮胎和零部件制造商大陆集团（Continental）6月中旬在德国法兰克福举办两年一度的科技展，邀请全球17国媒体到场采访。科技展聚焦软件定义汽车（software defined vehicles，简称SDV）和可持续材料这两方面的最新发展。

汽车目前有越来越多功能由软件控制、监控和维护，据各项调查，到2031年，车辆软件功能和服务的市场规模预计将达到6400亿美元（约8550亿新元）。大陆集团汽车技术子集团首席技术官吉尔·马比尔（Gilles Mabire）大胆预言，SDV将改变世界，创造新商机，为每一名车主打造独一无二的驾驶体验。

传统汽车较注重配置和性能，采用许多互不相连的电子控制单元（ECUs）来控制各种功能，如车内娱乐、引擎和路线规划等，但这些系统较难更新。通过先进软件和高性能电脑的支持，SDV使用中央控制单元来管理不同的车辆系统和组件。车子功能和特性主要通过软件实现，车主可根据喜爱客制化驾驶体验。SDV还能通过上线方式定期接收软件更新，不断改进功能，延长车辆的使用寿命。SDV概念已成为整个汽车产业的重要发展趋势，软件及其相关服务将决定未来的驾驶体验。