抓住读者好奇心　朱逢国从容收集大数据

The Smart Local媒体集团经常通过有趣及切身的问卷调查，让广大读者愿意提供个资。这些数据能为集团旗下媒体品牌创造更优质的内容，并有助广告客户制定更精确的营销策略。集团创办人朱逢国受访时，也谈及从职业电竞玩家身上学到的精神，如何助他创业。

在这个大数据时代，收集和处理数据至关重要。收集数据或涉及个人隐私和安全，因此多数人都不轻易向调查公司透露自己的资料。然而，The Smart Local（TSL）媒体集团却能让读者在调查中自愿并免费提供个资。到底TSL是如何做到的？

TSL媒体集团创办人兼总裁朱逢国（39岁）接受专访时说：“秘诀在于我们设计的问题充满趣味，让读者回答时觉得好玩并勾起他们的好奇心。他们想知道答案，所以更愿意回答。”TSL最近做了一项关于本地人平均薪金的调查，吸引了大约3万名读者参与。朱逢国说：“参与调查的读者很好奇到底本地平均薪水是多少？他们的薪水跟同龄人相比，是偏低还是偏高？”朱逢国强调，TSL收集的是汇总数据，并没有侵犯个人隐私。

不少人应该在各平台接触过TSL媒体集团的内容。TSL是本地一家英文网络媒体公司，旗下有八个品牌，包括The Smart Local、Eatbook、Must Share News等，制作各种有趣的生活内容，如旅游景点介绍、本地有哪些好玩好吃的地方、如何理财，以及美容保健资讯等。TSL目前在马来西亚、泰国、日本、韩国等七国有内容平台，共雇用约200人。朱逢国不愿透露集团去年的收入，只说达到八位数新元。今年5月，TSL邀请到国家发展部长李智陞为总面积达2万平方英尺的新办公室开幕。

朱逢国和国家发展部长李智陞（右）为TSL新办公室剪彩开幕。（受访者提供）

TSL在本地、马来西亚和泰国设有办公室，雇用约200名员工。（龙国雄摄）

网媒公司需把数据融入业务

TSL近年开始大力发展其数据管理平台（Data Management Platform，缩写DMP）。DMP指的是收集、管理和分析用户数据，然后根据这些数据开展有针对性的广告和个性化活动。朱逢国说：“网络媒体公司不能只创作内容，也需要把数据融入业务中，这才是一家现代媒体公司。我们所有决策都根据数据。每个人都有自己的观点，对于什么是对、什么是错有不同看法。而数据并不关心这些，它只提出客观事实。我们只要遵循数据，就能做出最佳决策。”

TSL收集和分析数据主要有两大用途。朱逢国说：“第一是为了改进我们的内容。例如，我们开发出一个媒体监控软件，监控新加坡每个热门平台，了解每时每刻有哪些热门帖子。基于这些数据，我们就能创造出读者爱读的内容。”

数据的第二个用途是帮助广告客户制定更精确的营销策略和活动。朱逢国举例说：“我们以有趣和互动方式来进行市场调研。例如麦当劳想知道顾客喜欢虾酱鸡汉堡还是椰浆饭汉堡。我们可以在平台上发问，一个小时内能吸引到几千人自愿回答。这是因为TSL拥有自己的社群，他们对美食感兴趣，不会视调查为垃圾信息，因此很愿意回答。对这些读者来说，这种调查不侵犯隐私，他们也对结果感兴趣。”

朱逢国从16岁起爱上电竞游戏，曾代表新加坡到世界各地参赛。他之后到澳大利亚昆士兰大学（University of Queensland）修读金融硕士学位。毕业后，他回新创业，开设电商平台服务游戏玩家。经营了两三年后，因生意不错，他决定再创业，于2012年成立TSL媒体公司。

朱逢国从16岁起爱上电竞游戏，曾代表新加坡到世界各地参赛。（受访者提供）

学习职业电竞玩家精神

从职业电竞玩家身上，朱逢国说他学习到不少知识，对创业很有帮助。“很多人在游戏中输了，会抱怨对手的游戏角色太强或游戏不公平。但职业玩家不会抱怨这些，他们不会将问题归咎于外部因素，而会思考如何自己解决问题，这种态度促使他们不断改进。我也从他们身上学到坚韧不拔的精神。当然，你必须知道何时放弃某种策略并尝试其他方法，同时，你必须拥有不轻易放弃的态度。”

TSL刚成立时，朱逢国“一脚踢”，承担了销售、编码、撰写、摄制等工作。他在最初的三四年里，每天工作16个小时，有时还睡在办公室。问他如何能坚持那么久，他笑答：“有些人特别能抗压，也能够长时间专注做事。我很庆幸自己天生拥有这种特质。我不容易感到压力，也可以长时间持续专注地工作。当然那时候如果有多一个合作伙伴会更好，那我就有更多睡眠时间，哈哈！”

经过这几年的努力，TSL在2018年的“Mumbrella Asia Awards”夺下“年度最佳媒体品牌”大奖。这个奖旨在表彰亚洲媒体、营销及广告领域最杰出的公司。朱逢国说：“我们的竞争对手包括香港南华早报、CNBC（美国全国广播公司商业频道）等大企业，我根本没想到会赢。获奖那一刻，我想这些公司的代表会觉得很诧异，一家新加坡的小公司竟然会击败它们。我们在区域舞台上代表新加坡，让新加坡名扬四海，这让我非常难忘。”

朱逢国家庭幸福美满，育有7岁女儿和5岁儿子。“我非常担心他们会娇生惯养，所以一直努力让他们明白，他们所拥有的一切都是我辛勤努力的成果。很多家长会鼓励孩子，告诉他们可达成任何梦想。我觉得这只是一种让人自我感觉良好的说辞。我常跟孩子们说，在现实生活中你无法什么梦想都能实现，所以必须谨慎选择，做出牺牲，努力工作，梦想实现的几率才会更高。”