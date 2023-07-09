两抑郁症患者创立公司 致力打造音质卓越耳机

林义惠和林伟杰因抑郁症而在医院相识，两人从音乐得到慰藉，决定携手创办公司，研发和销售耳机。他们创业初期亲手制作耳机，虽然成绩不俗，却意识到这不是公司未来方向，于是他们积极寻找海外制造商量产，新款超轻耳机将在不久后面市。

本地耳机初创公司Zerest Audio的两名创办人林义惠（32岁）和林伟杰（25岁）的相遇及创业故事宛如一部韩剧，充满戏剧性。2021年7月，他们因患抑郁症入住樟宜综合医院精神病房，两人在那里结识，发现彼此热爱音乐和耳机，一拍即合，之后更决定一起创业，研发和销售新耳机。

林义惠毕业自新加坡国立大学生物医学系，曾经在本地知名科研机构担任研究员。由于遭受抑郁症困扰，林义惠不得不转行成为兼职的应用程序开发员。她在访问中透露，大约在18岁时家里出现问题，让她精神受创。“我常说音乐拯救了我的生命，当我惊恐发作时，会通过听音乐来应对。有时我一天会听音乐12小时，在我求学时期，甚至一整天都在听。这就是我为何对音乐非常着迷，并想要打造耳机的原因之一。此外，我的父亲是一名工程师，我自小便对电子产品非常感兴趣，喜欢上网买部件组装耳机，调整它们的声音和功能等。”

林伟杰从小在单亲家庭长大，母亲的吸毒问题给他造成很大的心理创伤。他服兵役时在医生的建议下入住樟宜综合医院精神病房接受治疗。林伟杰在医院的休息室弹奏吉他时，引起林义惠的注意，两人便开始交谈。林伟杰说：“义惠告诉我她喜欢亲手制作耳机，而我刚好曾在本地一家知名的耳机代理公司负责营销工作，非常了解这行，于是就提议一起创业。”