韩国试驾现代Ioniq 6：强劲流畅的动力体验

Ioniq 6外观跟Ioniq 5截然不同，流线型的轿跑设计非常吸睛。记者受邀到韩国试驾双电机四驱版车型，一踏油门，就立即感受到它十足的爆发力，且无论速度多少，总能感受到源源不断的动力，驾驶体验非常顺畅和扎实。

现代汽车（Hyundai）7月3日正式在新加坡推出Ioniq 6纯电动车，本地媒体在6月底受邀先到韩国试车。Ioniq 6外观跟Ioniq 5截然不同，流线型的轿跑设计非常吸睛。封闭式前脸两侧的灯组在前机盖上隆起，前包围两侧加入导风口，搭配修长车身及溜背，动感十足。车尾的贯穿式灯带由矩阵点状LED灯组成，双层式尾翼造型很特别，不禁让人想起经典的保时捷911跑车。车子长宽高为4855/1880/1495毫米，轴距2950毫米。

动力源源不断 驾感顺畅舒适试驾路线从高阳（Goyang）至韩朝边境的临津阁（Imjingak），路程大约30公里。Ioniq 6有单电机后驱与双电机四驱两种动力组合。试驾车为双电机四驱版，搭载77.4kWh锂电池组，最大功率是325hp，最大扭矩605Nm，百公里加速5.1秒。一踏油门，立即感受到Ioniq 6强劲的动力表现，它爆发力十足，无论速度多少，总能感受到源源不断的动力。悬挂和避震系统不错，能轻松应对路上几乎任何颠簸，驾驶体验非常顺畅和舒适。

公路上有其他车辆，Ioniq 6的性能很难完全发挥出来。第二天我们来到现代汽车的南阳研发中心，这里有各种测试跑道，能让它的性能发挥得淋漓尽致。现代汽车的驾驶员在跑道上以190公里的最高时速绕圈奔驰，Ioniq 6在赛道上飞驰，令人兴奋至极，但车厢内却很安静，几乎听不到风噪和其他噪音，令人惊叹。这主要是因为Ioniq 6风阻系数只有0.21Cd，比特斯拉Model 3（风阻系数为0.23Cd）更流线，空气阻力非常低，而且车子还使用了多层隔音材料。尽管速度飞快，但Ioniq 6的操控感觉非常稳定，仿佛扎根在地面上，给我留下深刻印象。