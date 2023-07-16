谷歌Pixel 7a vs Poco F5 Pro 中低价手机旗鼓相当

Poco是小米旗下的中低价位手机品牌，最新产品为F5 Pro。无独有偶，谷歌最近也推出中价手机Pixel 7a。两款手机在体积与设计上虽有差别，影像呈现素质却相似，照片颜色也自然。Pixel 7a利用人工智能检测照片不需要的元素，F5 Pro的30W无线充电功能在中档手机中则相当罕见。

设计F5 Pro机身采用曲面设计，厚度是8.59毫米，重量为204克，有黑白两色供选择。黑色款式的机背设计加入了碳纤花纹元素，看上去特别有型。金属边框带有磨沙质感，长方形相机模组两边是斜角。厂商提供的测试手机是白色款，没有碳纤花纹，外观不如黑色款那样独特。

Pixel 7a外观与Pixel 7和Pixel 7 Pro相似，玻璃背面有一条相机模组，模组两边延伸到手机边框，有很高的辨识度。手机厚度为9毫米，重量是193克，支持IP67防尘防水。由于体积较小，Pixel 7a比较容易单手操控。

影音F5 Pro配备6.67英寸AMOLED显示屏，拥有3200 x 1440分辨率及120Hz高刷新率，最大亮度为1400尼特，支持杜比视界。Pixel 7a则采用一块6.1英寸FHD+ OLED屏，支持90Hz刷新率，2400 x 1080的分辨率也较低。我觉得两款手机的影片呈现素质很相似，看起来清晰、鲜艳，它们也内置上下立体声双扬声器，音量很大，不过低音效果平平。