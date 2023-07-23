Zenbook S 13 OLED vs Dragonfly G4　超轻薄笔电各事其主

华硕和惠普最近分别推出Zenbook S 13 OLED及Dragonfly G4超轻薄笔电，重量皆仅约1公斤。两款笔电在性能方面各有优点，但两者价格差距甚大，针对不同级别的消费者。

根据EMR调查公司的报告，全球笔电市场价值在2022年达到约1408亿美元（1860亿新元）。笔电市场在2023年至2028年之间，预测将以4.7%的年复合增长率（CAGR）继续增长。亚太国家的互联网基础设施的普及和优化推动了消费者对笔电的需求，加上更多企业也为员工购买笔电办公。

超轻薄笔电是一大增长点，各大笔电品牌竞相推出。例如华硕（Asus）和惠普（HP）最近便分别推出Zenbook S 13 OLED（UX5304）及Dragonfly G4，两款笔电重量只有约1公斤，它们到底有什么优缺点？

设计华硕称Zenbook S 13 OLED是全球最薄的13英寸OLED笔电，只有1公分厚和1公斤重。为了减轻笔电的重量，键盘的面板采用了更轻质耐用的镁铝合金。笔电外观采用几何线条设计，外壳使用华硕独有的等离子陶瓷铝材料，外观和触感跟天然石相似，非常独特及漂亮。略微粗糙的表面有看不到任何指纹的好处。华硕也声称陶瓷铝材料有助于提高笔电的耐磨性、防腐性和坚固性。