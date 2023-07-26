三星发布新品　Flip5外屏增大闭合无缝

三星今年首次在韩国举行Galaxy Unpacked全球发布会，几款新品亮眼出击。Z Flip5外屏增大，折叠无缝隙；Z Fold5则变得更轻薄。除了手机，三星也发布了Watch6智能表和Tab S9平板电脑系列。

韩国科技巨头三星（Samsung）7月26日（星期四）晚上在首尔举行Galaxy Unpacked全球发布会，推出新一代折叠手机——Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5。Unpacked过去12年都在欧美举行，这次首次在韩国举办。Z Flip5的外形变化最明显，外屏从上一代的1.9英寸升级到3.4英寸，面积是上一代的近4倍。手机也采用新“水滴形”铰链设计，折叠后屏幕中间没有缝隙。

上下折叠的Z Flip5有紫、黑、浅绿、奶白四种颜色。它搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，内存只有8GB选择，最高存储量是512GB。三星把外屏称为“Flex Window”，采用Super AMOLED材质，分辨率为720 x 748。新手机依然搭载12MP广角主摄及12MP超广角镜头，不过镜头从直列改为横列，让外屏的实际可视区域减少大约5％。外屏可以用来查看日历、天气预报、回复通知、控制音乐等。

用户拍照时，预览画面能同时出现在内外屏上，方便拍摄对象实时调整仪容或姿势，取得更好的拍摄效果。值得一提的是，外屏提供了更多客制化选项，例如时钟显示可以与用户的Galaxy Watch6系列表盘设计相匹配。

Z Flip5外屏从上一代的1.9英寸升级到3.4英寸。（三星提供）

Z Flip5的内屏依然是一块6.7英寸的AMOLED屏，达到FHD+（分辨率2640 x 1080）水平，有120Hz自适应刷新率。上一代的Z Flip4使用U形铰链，因此在折叠状态下，两块屏幕是无法完全贴合的，屏幕中间会有缝隙，看起来有点不完美。Z Flip5的水滴形铰链消除了这个缺点，手机现在闭合无缝，看起来更漂亮。三星称新铰链非常耐用，可以开合20万次都不会有问题。

横向折叠的Z Fold5变得更轻薄，机身重量从上一代的263克减少10克，折叠厚度从15.8毫米减到13.4毫米，不过电池容量依然是4400mAh。外观设计变化不大，有浅蓝、黑、奶白三种配色，取消了上一代的绿色和酒红色。外屏维持6.2英寸，7.6英寸内屏具有2176 x 1812分辨率，120Hz自适应刷新率。Z Fold5和Z Flip5一样采用水滴形铰链，折叠屏中间没有缝隙。

Z Fold5变得更轻薄，机身重量减少10克。（三星提供）

Z Fold5搭载高通骁龙8 Gen 2芯片，内存为12GB选择，最高存储量是1TB。摄影系统没变，包括50MP主摄、12MP超广角镜头、10MP变焦镜头（支持3倍光学变焦，30倍数码变焦）。专为Fold手机开发的S Pen Fold Edition手写笔比上一代更小，三星还设计出可以装上新S Pen的手机保护套，方便用户携带。上述两款新手机支持IPX8级别防水，可以在1.5米深的水中放置30分钟。

三星设计出可以装上S Pen的手机保护套，方便用户携带。（三星提供）

除了两部折叠屏新机外，三星还发布了Galaxy Watch6系列智能表和Galaxy Tab S9平板电脑系列。Watch6系列有两个版本，分别是Watch6和Watch6 Classic。前者的表盘尺寸为40毫米和44毫米，后者则是43毫米和47毫米。三星去年首次发布Pro版智能表，今年没有更新。Watch6采用铝制外壳配运动表带，有黑、银和金色；Watch6 Classic则使用不锈钢外壳配皮革表带，有黑和银两色。

Watch6 Classic使用不锈钢外壳配皮革表带，有黑和银两色。（三星提供）

Watch6系列增强了睡眠监测功能，帮助用户更了解睡眠质量，优化睡眠习惯和环境等。Watch6系列每天早上能向用户提供其睡眠健康的详细反馈，并提供更个性化的健康数据。手表也有睡眠指导功能，提供贴士和提醒，让用户通过行动提升睡眠品质。Watch6系列也可以自动连接家居智能电子设备，启动睡眠模式，帮助创造更好的睡眠环境。此外，手表继续搭载跌倒检测功能，一旦检测到用户跌倒或从床上摔落，将自动通知急救部门或用户指定的联系人。

新Tab S9系列有黑和奶白两色，三个尺寸的平板分别是S9（11英寸）、S9+（12.4英寸）和S9 Ultra（14.6英寸）。S9 Ultra屏幕的最高刷新率是120Hz，重量为732克，电池容量跟S8 Ultra一样是1万1200mAh。

Tab S9系列有三个尺寸，介于11英寸至14.6英寸。（三星提供）

所有S9平板和S Pen书写笔都达到IP68防尘防水级别，拥有完全的防尘能力，也可以在1.5米水中浸泡30分钟。此外，S9系列的四个扬声器比上一代大20%，音质更佳，支持杜比全景声（Dolby Atmos）音效。若长时间使用，新的双向散热设计可帮助平板维持更好的性能表现。S9系列也支持最大1TB的micro SD卡记忆拓展。

上述所有三星新品即日起开放预购，并从8月11日起在新加坡面市。凡预购Z Flip5和Z Fold5的消费者可以免费享有一年的“Samsung Care+”屏幕保修服务。

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