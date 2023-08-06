戴尔创新指数报告：本地企业缺乏有效创新

创新被视为业务战略的必要条件，能让企业持续改进。戴尔的调查报告却显示，本地有将近一半企业很少或甚至没有创新计划。戴尔新加坡副总裁兼总经理沈俊桄受访分析企业所面临的相关挑战，并提出几个提升创新的建议。

戴尔（Dell）最近发布全球创新指数（Innovation Index）调查报告。该报告显示，新加坡只有13%的企业正在有效地创新，比全球的18%低。62%的本地受访者担心，企业缺乏创新将在未来3至5年失去竞争力。

创新指数报告对全球超过45个国家的6600名员工展开调研，本地有200名员工受访。戴尔按照企业的创新成熟度将企业划分为五个类别：创新领导者、创新采用者、创新评估者、创新跟随者和创新滞后者。本地有1.5%的受访企业被视为创新领导者，11.5%为创新采用者。值得关注的是，本地创新跟随者企业为40%，比全球的36%高。换句话说，本地有将近一半企业有很少或甚至没有创新计划。

企业难吸引推动创新的顶级人才戴尔新加坡副总裁兼总经理沈俊桄受访时说：“调查受访者透露了几个挑战。例如企业难以吸引和招聘有能力利用新技术推动创新的顶级人才；公司缺乏或减少创新预算；庞大的工作负荷导致员工没时间创新；公司缺乏一个明确有力的创新愿景和战略等。我认为这些挑战可能导致新加坡出现较多创新跟随者和较少创新采用者的原因。”