Z Flip5和Z Fold5强势出击 折叠手机如何选择？

三星近日推出的Z Flip5和Z Fold5皆属折叠手机，无论在设计、影音、摄像等方面都有亮眼的表现，进一步巩固三星折叠手机的全球市场。这两款新品各有千秋，迎合不同的消费群。

普通智能手机销量近几年持续下跌，但折叠手机却迎来爆发式增长，三星、华为、Oppo等品牌争相推出。据传，连苹果也想分一杯羹，可能在2025年左右加入折叠手机战局。三星目前是全球折叠手机市场的最大赢家。数据显示，2022年三星折叠手机的全球市场份额高达80%，呈现一家独大之势。三星新一代Z Flip5和Z Fold5折叠手机8月11日在新加坡上市，哪一款折叠手机比较符合个人需求呢？

设计Z Flip5的外形变化最大，外屏从上一代的1.9英寸升级到3.4英寸，面积是上一代的近4倍。Z Flip5有紫、黑、浅绿、奶白四种颜色。外屏比上一代更实用也更好用，浏览讯息或资讯等内容更舒服，内容一目了然。用户可以根据喜好客制化外屏的内容选项，包括日历、闹钟、天气、运动数据等。

Z Fold5外观设计变化不大，有浅蓝、黑、奶白三种配色。机身重量从上一代的263克减少10克，折叠厚度从15.8毫米减到13.4毫米，握感更佳。三星还特别推出全新的S Pen Fold Edition书写笔，专门在Z Fold5屏幕上使用。书写体验很顺滑，在手机上绘画或写字感觉畅快，而且无需充电。三星设计出可以装上新S Pen的手机保护套，方便用户携带。然而，Z Fold5配上手机保护套后，变得更重、更厚，我不太喜欢。