三星Odyssey OLED G9 打造极致游戏快感

三星推出了旗下第一款超宽频电玩显示屏Odyssey OLED G9，其广阔的视野和细腻的画质是最能掳掠游戏玩家的卖点。



这款49英寸显示屏采用32:9的宽长比例，采用三星的OLED技术，分辨率达到了超高的5120x1440规格。它拥有240Hz的刷新率，这在游戏中能够提供平滑的画面过渡，使玩家在激烈的射击或赛车游戏中能够更精准地反应。此外，响应时间仅为0.03毫秒，消除了画面模糊和拖尾，确保游戏画面始终清晰流畅。



G9的1800R弧度设计不仅增强了沉浸感，还减少了反射和光线折射，让用户能够更专注地投入游戏。显示器支持True Black 400的高动态范围（HDR）技术，能够呈现更广泛的色彩范围和更高的亮度水平，为游戏画面注入更上一层楼的现实和层次感。



G9内置的技术都在时下热门的游戏《暗黑破坏神4》发挥出来。这款游戏走暗黑风格，在阴暗的地窖和岩洞场景中，依然能够清楚看到人物和环境的细节，如流水在灯火照射的光线折射与微弱火焰的影子跳动等。在主角大战汹涌扑上的魔兽时，技能的视觉效果也鲜艳炫目，印证了G9高超的显示技术。测试这个显示屏时体验到如此叫人惊艳的画质，实在有一种回不了头，必须重新用回自家显示屏的遗憾。



用来游戏以外，G9的尺寸相等于两个16:9宽长比例的QHD显示屏拼在一起。超广阔显示屏的好处是能够一侧观看视频，一侧上网，或是开启多个窗口，让用户轻松进行多任务处理。



若硬要提G9的“弱点”，其实就是它超过3000元的价位会让许多消费者止步。但若排除售价，G9的超宽屏设计、OLED炫彩技术、敏捷的刷新率、低响应时间以及连接选项，都为玩家提供了一流的沉浸式游戏体验。