JAH Tech总裁陈崇辉：运用深科技 改善人类福祉

陶瓷合金技术用途广泛，JAH Tech总裁陈崇辉从香港引入这项新的深科技，成功应用在农作和保健等领域。他也常和第三方机构合作，以科学验证陶瓷合金的效果，积极开拓该领域，并放眼海外市场。

从帮助植物更好地生长，提升养鱼效率到缓解人们背痛，本地科技公司JAH Tech的陶瓷合金（ceramic alloy）技术具有广泛用途。公司创办人兼总裁陈崇辉（49岁）从香港伙伴引入这项新的深科技（deep technology），成功应用在农作和保健等领域。然而，陈崇辉坦言自己一开始对这项技术其实半信半疑。

陈崇辉在大学主修资讯科技，毕业后一直从事相关工作，他是在误打误撞的情况下认识陶瓷合金技术。他接受《联合早报》专访时说：“我在2016年到中国做生意时，通过朋友认识了我的香港伙伴李道邦。他的公司研发陶瓷合金技术20多年，我觉得很有趣，参观了他的实验室。他说陶瓷合金会产生电磁波，有助于减少身体疼痛。我半信半疑决定一试，亲身体验后，对这项技术信心大增，决定将它引入新加坡。”

本地独立科研机构可信度高经过三年的规划和准备，JAH Tech于2019年成立，负责把李道邦实验室开发的技术商业化。陈崇辉说服李道邦先在新加坡推出陶瓷合金技术和产品，他解释：“新加坡是一个中立国家，新加坡品牌在东南亚和全球备受尊重和喜欢。任何与深科技相关的技术，可信度非常重要。新加坡有许多独立的科研机构，它们的调查报告有很高可信度，更容易让别人相信。”