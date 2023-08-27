JBL Tour Pro 2 对垒 Poly Voyager Free 60+ UC　智能触屏充电盒好用吗？

真无线耳机日益受欢迎，各大科技品牌陆续推出配备智能触屏充电盒的耳机，让用户直接触控屏幕操作耳机。惠普旗下的Poly Voyager Free 60+ UC及JBL Tour Pro 2，无论在设计、耳机功能或音质皆有亮眼的表现，竞争激烈。

根据市场调查公司Canalys的最新报告，今年第二季度全球个人智能音频设备（包括真无线TWS、无线头戴、无线颈挂）出货量下滑了2%，达到9568万部。其中，真无线耳机市场却增长8%，出货量至6816万部，说明消费者喜欢使用这类耳机。各大科技品牌看准商机，纷纷推出各种真无线耳机，导致市场饱和，竞争非常激烈。

近期真无线耳机市场出现一个新趋势，一些品牌推出了配备智能触屏充电盒的耳机，让用户能直接触控屏幕操作耳机，这一创新引起广泛关注。最新例子是惠普（HP）旗下的Poly Voyager Free 60+ UC（简称Voyager）及JBL Tour Pro 2。这两款耳机有什么优缺点？智能触屏充电盒到底应不应该购买？

设计Tour Pro 2有两种颜色——钢琴黑和香槟金。圆形耳机采用短柄设计，看起来小巧漂亮，单只重量只有6.1克。短柄外侧是磨砂和高亮材质交错，上面印上“Tour”和“JBL”两英文标志。Voyager有黑、白两色供选择。椭圆形耳机采用长柄设计，每只耳机重5.8克。Poly标志印在耳机内侧，从外面看不出，非常低调。