JBL Tour Pro 2 对垒 Poly Voyager Free 60+ UC 智能触屏充电盒好用吗？ 订户 赠送文章 订户专享 赠阅文章早报新添“赠阅文章”功能！凡早报VIP会员，每月可赠阅 5 篇订户专享文章。 了解更多 黄少伟发布 / 发布 / 2023年8月27日 5:00 AM JBL Tour Pro 2采用短柄设计，佩戴舒适。（厂商提供） Poly Voyager Free 60+ UC支持微软、Zoom、谷歌等主流视频会议平台。（厂商提供）字体大小:小中大真无线耳机日益受欢迎，各大科技品牌陆续推出配备智能触屏充电盒的耳机，让用户直接触控屏幕操作耳机。惠普旗下的Poly Voyager Free 60+ UC及JBL Tour Pro 2，无论在设计、耳机功能或音质皆有亮眼的表现，竞争激烈。根据市场调查公司Canalys的最新报告，今年第二季度全球个人智能音频设备（包括真无线TWS、无线头戴、无线颈挂）出货量下滑了2%，达到9568万部。其中，真无线耳机市场却增长8%，出货量至6816万部，说明消费者喜欢使用这类耳机。各大科技品牌看准商机，纷纷推出各种真无线耳机，导致市场饱和，竞争非常激烈。近期真无线耳机市场出现一个新趋势，一些品牌推出了配备智能触屏充电盒的耳机，让用户能直接触控屏幕操作耳机，这一创新引起广泛关注。最新例子是惠普（HP）旗下的Poly Voyager Free 60+ UC（简称Voyager）及JBL Tour Pro 2。这两款耳机有什么优缺点？智能触屏充电盒到底应不应该购买？设计Tour Pro 2有两种颜色——钢琴黑和香槟金。圆形耳机采用短柄设计，看起来小巧漂亮，单只重量只有6.1克。短柄外侧是磨砂和高亮材质交错，上面印上“Tour”和“JBL”两英文标志。Voyager有黑、白两色供选择。椭圆形耳机采用长柄设计，每只耳机重5.8克。Poly标志印在耳机内侧，从外面看不出，非常低调。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 评测房 三星Tab S9 Ultra 大屏的视觉盛宴 戴尔推出Alienware Aurora R16桌上型游戏电脑