本地首款量产电动电单车 承载父子梦想——访Scorpio Electric总裁吴意顺

因为父亲的关系，吴意顺从小就接触汽车业。他也延续父亲的梦想，打造出高性能电动电单车Scorpio Electric X1并实现量产。电单车内置一系列传感器，可以收集实时数据，提升骑行效率。这款电单车将在今年11月于米兰电单车及脚踏车展亮相。

新加坡电动电单车初创公司Scorpio Electric今年11月将在意大利米兰电单车及脚踏车展（EICMA）上推出首辆电动电单车X1。这是首款量产的新加坡电动电单车，除了搭载各种先进技术，也承载着行政总裁吴意顺（33岁）的电动车开发梦想。

Scorpio Electric母公司是豪华跑车分销商EuroSports Global，该公司是意大利跑车兰博基尼（Lamborghini）的本地授权经销商。EuroSports Global的创办人之一是吴意顺的父亲吴金山。吴金山在2017年设立Scorpio Electric，并于去年8月把领导棒子交给吴意顺，希望儿子能推动和实现电动电单车量产。

吴意顺接受《联合早报》专访时说：“我的父亲是一位企业家，他其实想打造电动汽车，然而这需要庞大资源。我们估计需要至少50亿美元（约67.6亿新元），如果这笔投资耗尽，还得重新寻求新一轮投资金，对我们来说，这不是一个可行项目。电动电单车的开发则比较可行，父亲希望能创造出与众不同的产品，传承给下一代。”