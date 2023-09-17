5款空气净化器　实用不是唯一卖点

《科技城》推出《优家电》新栏目，推荐市面上最新、最夯或是性价比最优的家电产品。打头阵的是五款空气净化器，无论是设计、实用性，或以环保为考量，各具竞争优势。

很多人家中都使用空气净化器，尤其多年前烟霾来袭，家家户户都竞相抢购空气净化器，确保人人健康。

过去一两周，印度尼西亚苏门答腊的火点数量增多，火点冒出烟柱，加上持续出现干燥天气，将导致火点激增，加剧烟霾情况。新加坡国家环境局指出，如果情况持续，本地可能再次出现烟霾。

空气净化器不仅能有效过滤灰尘和有害物质，也能减少过敏原，必须多了解各品牌产品，慎选一款最适合自己的。

·LG PuriCare AeroFurniture

单看这个设计超前的空气净化器的功能——空气净化器与茶几“二合一”，气氛灯，无线充电，加上360度空气净化，用这样的价格买到这么多实际功能，只能说，账面上它赢了。

除了可消除99.9%经空气传播的细菌及小至0.01微米的超微细灰尘，只须按下控制键或使用“ThinQ”应用，即可设定情境灯光营造气氛，放在床头非常适合，随时把手机摆在桌面，无线充电功能马上启动。小巧不占空间，适用于任何地方。

最近荣获美国国际设计卓越大奖（IDEA）铜牌奖，更肯定它作为现代家居家电产品的地位。共有红、白、黄三种颜色可选择。

▲价格：$499

设计、功能、性价比：9/10

·Sharp Purefit Plamacluster

Sharp Purefit Plasmacluster空气洁净器覆盖面积可达904平方英尺，约四房式组屋大小，非常实用。（商家提供）

刚于9月份推出市场的这款空气净化器，覆盖面积可达904平方英尺（84平方米），约四房式组屋大小，以家用空气净化器来说，肯定加分。

配备全新的“双吸”结构，采用独一无二的Plasmacluster离子技术，三重过滤系统大大提高对空气和粘附物质如病毒、霉菌、细菌和过敏原的净化效率。中和静电则有助于去除空气中有害颗粒、花粉和灰尘。

除了上述功能是同类产品少有的，其技术已被科学证明有助于减轻人们的压力，提高注意力水平，并提高运动成绩。它释放的等离子可附着皮肤表面，形成滋养保护层。

▲价格：$1386

设计、功能、性价比：8.5/10

·Plasma Science Trident Mini-2



Trident Mini-2空气洁净器采用可洗滤网，够环保，以WiFi控制，低能耗费。（商家提供）

9月初新鲜面市，在两分钟内将病毒载量减少50%，这是相当令人满意的效果。15分钟内，病毒可消灭99.8%。

在许多品牌空气净化器仍在使用HEPA高效微粒滤网时，这款Trident Mini-2采用可洗滤网，提倡环保，并以WiFi控制，低能耗费。

研发层面有优秀的A*STAR和材料研究与工程研究院（IMRE）科研团队作为协作伙伴。配备安全空气穹顶智能传感器技术，不仅为空气和表面消毒，也可过滤烟霾、花粉和室内空气污染物。从医疗角度来看，可缓解鼻窦、流感和粉尘过敏症，还可保持室温凉爽，相当不错。

▲价格：$1099；早鸟价：$899

设计、功能、性价比：8/10

·Honeywell HPA710



Honeywell HPA710空气洁净器，是许多医护人员推荐的产品。（商家提供）

这是很受欢迎的空气净化器品牌之一，可减少空气中的过敏原，是一些容易产生过敏反应者的理想选择，医护人员也向患者推荐此产品。

它内置的电离器和HEPA空气净化，可消除空气中的过敏原、细菌和病毒，同时减少室内空气的气味、挥发性有机化合物和危险气体。空气质量监测器随时让你知道空气是否干净。

▲价格：$699

设计、功能、性价比：7.5/10

·Novita A11

Novita A11空气洁净器，以性价比来说较大众化。（商家提供）

在宣传攻势上相当猛，是2023年颇为抢手的空气洁净器，能进入《优家电》前五名不为过，从性价比来说是较大众化的。

它以“三合一”过滤功能，可去除99.97%空气中直径为0.3微米的过敏原和细菌为卖点。

配备远红外PM2.5传感器，提供当前空气质量标准的快速指示，当空气质量变差时，传感器灯会显示。持久无刷直流电机系统提供动力，每小时可产生500立方米的高空气流量。

▲价格：$298

设计、功能、性价比：8/10