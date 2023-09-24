联想新加坡总经理李春辉：科技业30年巨变不可思议

联想ThinkPad商务笔电问世超过30年，为加强用户对品牌系列产品的认识，联想特辟“创作者空间”，让创作者可以有第一手的试用和体验。联想新加坡总经理李春辉分享他从事科技业30年的行业观察，以及他对人工智能的看法。

联想（Lenovo）的ThinkPad系列笔记本电脑因其卓越性能和可靠性备受全球许多企业青睐，然而这也让不少消费者以为联想主要是一个商务电脑设备品牌。其实，联想旗下也有为普通消费者设计的Yoga、Legion等笔电系列，为了提升大众对联想产品的认识，联想今年8月特别在福南（Funan）的旗舰店内开辟“创作者空间”（Creators Zone）。

联想在福南旗舰店内开辟创作者空间，让消费者们试用各种产品。（吴先邦摄）

联想新加坡总经理李春辉（54岁）接受《联合早报》专访时说：“联想不仅仅有ThinkPad或Think系列的商务产品，我们也有为创作者设计的产品。创作者空间能让创作者们亲自试用和感受这些产品。例如最近推出的Yoga Book 9i双屏笔电就是一款很‘性感’的产品，创作者可以利用双屏剪辑视频，或同时看影片和打字等，大大提升效率。”

Yoga Book 9i是一款创新的双屏笔电，可灵活变形使用。（联想提供）

然而李春辉强调，设立创作者空间，不是要改变品牌形象，“我们一直都有这些电脑产品，只不过很多人没有意识到它们的潜力，可以用来进行创作等。我们现在做的是提高人们对我们产品的认识。”

出货量高个人电脑品牌

联想ThinkPad商务笔电系列去年庆祝诞生30周年。这么多年来，ThinkPad设计“十年如一日”，外壳依然使用黑色碳纤维材质，键盘中间保留了TrackPoint“小红点”等。有些人认为ThinkPad在设计和外观上过于传统，不够吸引人，李春辉回应：“人们对ThinkPad的印象已经根深蒂固，我无法想象它会是白色、紫色或任何其他颜色。自从ThinkPad问世以来，笔电一直使用黑色碳纤维材料，是一款非常耐用的商务笔电。如果它运作良好，我们为什么要改变设计呢？”

从2021年第二季度至2023年第一季度，联想是新加坡出货量最高的个人电脑品牌。虽然取得如此傲人成绩，李春辉却说不能自满，“新加坡的市场很小，这里有众多电脑品牌，竞争非常激烈。新加坡是一个非常富裕的国家，人们不想买便宜电脑，比较重视品质，愿意付更多钱来购买符合他们要求的产品。”

疫情期间，多数人居家办公，大大刺激全球个人电脑产品的需求。然而，随着疫情结束，全球个人电脑销量开始下跌。根据最新的IDC调查报告，联想今年第二季全球的出货量就同比下降18.4%。李春辉说：“我们现在的挑战是如何跟客户建立关系，如何让他们购买或使用联想产品和服务方案。”

鼓励员工回办公室上班

内部挑战方面，李春辉也在努力鼓励员工多回办公室，“在疫情封锁期间，员工们会问我几时能回办公室。现在，他们反而问我能否不回办公室上班，哈哈！我一向认为人际关系非常重要，大家面对面谈生意或交流总是更好的，因为可以更快地完成任务或工作。我不会坚持员工每天必须回办公室上班，因为我认为大家都是成年人，应该知道如何负责任工作。不过，我希望员工能多来办公室上班，彼此建立感情和增进了解，有助于推动业务发展。”

李春辉（右）鼓励员工多回办公室上班，建立感情，增进了解。（吴先邦摄）

李春辉毕业自美国印第安纳大学数学系。有趣的是，他是在误打误撞的情况下修读数学。他笑说：“我本来报读工商管理，当时得修读美国宪法和商业法，我实在没有兴趣，于是在一个学期后转读数学。我很幸运，因为当时数学系得学习电脑编程来解答复杂的数学问题，为我日后加入电脑科技公司奠定基础。”

大学毕业后，李春辉回到新加坡，加入惠普（HP）成为软件工程师，他之后也曾在戴尔和富士通等科技公司呆过，负责商务企划管理和营销等工作。加入联想前，他是兄弟（Brother）打印机公司的新加坡总经理，在那里工作12年。

在电脑科技业工作长达30年，经验丰富的李春辉最难忘什么？他想了一想说：“虽然才30年，但科技变化却不可思议！以前存放电脑的空间从一个房间缩小到现在一台笔电，非常便携。那时10MB的硬盘需要装在整个架子上；修理一台电脑要用很长时间，先花几个小时备份数据，之后修理再组装放回架子，整个过程需要半天或更长时间，有时候甚至会从晚上工作到天亮。”

AI不能代替人类做决定

谈到现在的人工智能（AI）浪潮，李春辉说：“今天世界上有那么多数据，需要AI来分析和处理，这是AI的最大强项。AI可以提高生产力，帮助我们做决策，但它不能代替人类做决定。AI只是一个辅助工具，须要受到条规和法律的监管及约束。”

访问结束前，李春辉分享他对马拉松的爱好。原来他从2003年起爱上跑步，之后开始挑战马拉松，曾在本地、泰国和香港等地参加过比赛。他认为跑马拉松对工作很有帮助，他解释：“马拉松是一项心智战胜身体的耐力运动，可以训练我的专注力。跑马拉松每10公里是一个大关，如果头脑想放弃，身体就会跑不动。在商业决策中，面临挑战时也是如此。马拉松训练我不轻易放弃，要保持专注，克服困难，做出正确决定。”