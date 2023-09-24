Klipsch Gig XL便携式音箱 均衡音质为派对加分

美国音响品牌Klipsch在本地推出Gig XL，是该品牌首款蓝牙便携式音箱。要开派对不需庞大的音响系统，只要用一台Gig XL，就能播放强劲音乐，创造欢乐氛围。

设计：7/10

Gig XL外观设计简洁低调，毫不起眼。机身采用黑色塑料，黑色正面防尘网上只有一个黄铜色Klipsch标志。音箱长度为355毫米，看起来很重，但实际重量只有4公斤，顶部有一个提手，方便携带。

音箱顶部中间是音量调节旋钮，周围的按键包括麦克风音量调节，音乐播放及前后切换，蓝牙连接以及灯效控制等。值得一提的是，音箱配备了RGB彩色灯环，可随音乐节奏闪烁，有四种视觉效果，时快，时慢，时而跳动等，能为派对增添更多乐趣。当你调节音量时，灯环会显示相应的音量，看起来非常酷！

音箱顶部中间是音量调节旋钮，周围有各种功能按键。（厂商提供）

音箱背部有一个USB-A接口，除了可为其他电子设备充电，用户也能插入U盘播放MP3和WAV规格的音乐。背部有一个充电口，一个3.5毫米辅助音频（aux in）接口，一个麦克风接口。Klipsch还特别随机附送一个麦克风，让用户能直接一展歌喉，把派对变成卡拉OK演唱会，十分符合亚洲人的喜好。

音箱电池容量为2200mAh，可以连续使用8小时，虽然不是很长，但可以应付多数派对。Gig XL具备IPX4防泼溅功能，就算放在泳池边也不用担心因为水溅而损坏。

音质: 8/10

Gig XL搭载一个6.5英寸全频单元，以及一个2英寸的高音单元，最大输出音量可达105dB。虽然是一款派对音箱，但是调音很均衡，不会过分强调低音。低音效果深沉有力，高中音听起来很清晰和自然，无论任何音乐类型都能很好地驾驭，让我感到惊喜。如果想听更重的低音，音箱顶部有个“低音增强”按键，可带来更强劲的低频体验。

总结：8/10

总的来说，Gig XL音箱是一款音质均衡和出色的便携式音箱，能够为派对和户外活动提供难忘的音乐体验。而且它还具备卡拉OK功能，可为派对增添欢愉氛围。不过，Gig XL无法通过Klipsch手机应用操控，是个小缺点。如果你喜欢更强劲音箱，Klipsch也推出Gig XXL（$699），搭载两个6.5英寸全频单元及两个2英寸高音单元，音响效果是Gig XL的一倍。此外，用户也能通过蓝牙配对将两个Gig XL或Gig XXL同步连接，获得立体声音效。

▲售价：$399