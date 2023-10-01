索尼WF-1000XM5真无线耳机　佩戴更舒适

索尼（Sony）WF-1000XM4被誉为市场最好的真无线耳机之一。间隔两年，索尼最近在本地推出新一代的WF-1000XM5，新耳机在各方面获得升级，无论是音质、降噪性能还是佩戴舒适度等，都有显著的提升。

设计：8/10



WF-1000XM5有银、黑两种配色。不少人反映WF-1000XM4体积稍大，索尼因此重新设计WF-1000XM5，体积比上代缩小25%，重量也减轻20%，每只耳机重量仅5.9克。为了适应不同耳形，索尼还增加一个超小号的SS耳塞。WF-1000XM5挺贴合我的耳朵形状，整体感觉轻盈舒适。无线充电盒是长椭圆形设计，更方便放进口袋。缺点则是，耳机表面太光滑，很容易从手中滑落，从充电盒中取出时有点不方便。耳机支持多点连接，能同时连接两台设备。

操作：9/10



耳机采用触控方式，左右耳机功能不同。轻点左耳机一次能切换降噪功能和环境声模式；轻点两次是接听或结束通话。轻点右耳机一次可播放或暂停音乐；轻点两次跳到下一首歌曲；轻点三次则可以切换上一首歌，连续轻点左右耳机四次可以调节音量。开始时我觉得这样的操控有点麻烦，需要一些时间习惯。

耳机有摘下自动暂停播放音乐的功能，感应很顺畅，戴上后可恢复播放。用户甚至可以通过头部动作接听或拒绝电话——点头表示接听，摇头则是拒绝。

音质：9/10



WF-1000XM5采用新的动圈单元，直径从上一代的6毫米增加到8.4毫米。每个耳机配备三个麦克风和两个处理器，并增添一个骨传导传感器，能更好地识别语音。耳机也采用人工智能的降噪算法，能在嘈杂环境中突出用户声音并减少风噪。

我觉得中高低频表现平均，音色非常立体和动听，具有丰富细节。耳机的应用软件设有EQ调节功能，有多达八种预设EQ模式（如低音增强、人声、舒适等）。这款耳机还有一个“EQ个性化”（Find Your Equalizer）功能，让用户自行设定喜欢的EQ。耳机先让用户以几种EQ设置试听一首歌，用户从中选择自己最喜欢的听感，每个选择会进一步优化EQ设置，最后保存在EQ模式中。

WF-1000XM5也具备AI自适应降噪功能，可根据用户的动作和环境（停留状态、走路、跑步、搭乘交通工具）自动启动降噪或通透模式。耳机在多数情况下侦测相当准确，降噪性能卓越，能够有效地减少外界噪音，让音乐或声音变得更清晰。值得一提的是，WF-1000XM5也支持“360度临场音效”，能跟随头部转动，定位360度环绕效果，实现更沉浸式的立体声效。

WF-1000XM5可根据用户的动作和环境自动启动降噪或通透模式。（厂商提供）

电池：8/10



耳机具有8小时音乐播放时间（启动降噪功能），若搭配充电盒的话，总共可连续使用24小时，应该可以满足多数用户的使用场景。充电盒支持无线充电，充电3分钟可播放1小时。

总结：9/10



WF-1000XM5比上一代更轻巧和舒适，具有出众的降噪功能和音质，能够驾驭任何类型的歌曲或音乐，提供很棒的听感，是一款值得推荐的真无线耳机。

▲售价：$419