iPhone 15 vs iPhone 15 Pro差异小 要比就比价差

崭新iPhone 15系列有6.1和6.7英寸两种屏幕尺寸，称为小屏手机。这两款手机非常相似，最大不同是相机模组，另外，存储空间也有差别。

苹果iPhone 15系列9月22日全球正式发售，迅速掀起一波抢购热潮。iPhone 15系列有两种屏幕尺寸，分别是6.1英寸（iPhone 15）及6.7英寸（iPhone 15 Pro），为偏好小屏用户提供了不错的选择。

设计



iPhone 15和iPhone 15 Pro在外观上非常相似，其屏幕完全放弃苹果招牌式“刘海”，使用跟iPhone 15 Pro一样的“灵动岛”（dynamic island）胶囊打孔设计，当有来电、短信等通知时，“灵动岛”会改变形态，让用户能够更直观地接收到信息。

两款手机最大不同是相机模组。iPhone 15的模组较小，只有两个镜头；Pro型号模组较大，有三个镜头。另一个不同点在手机左侧，iPhone 15 Pro采用新的“Action”固态按键，iPhone 15则保留了传统的静音拨片开关。新Action按键具有触觉反馈，除了可切换静音功能，用户也能自定义其他快捷功能，如录制语音、启动相机等。

iPhone 15机背采用雾面注色玻璃，非常好看。（厂商提供）

iPhone 15 Pro首次采用钛金属边框，重量为187克，有白、黑、蓝和自然钛金属色。铝金属材质的iPhone 15较轻，重量171克，有粉红、黄、绿、蓝和黑色。笔者较喜欢iPhone 15的机背设计，雾面的注色玻璃非常好看。

影音



两款手机都采用6.1英寸OLED面板，在分辨率和颜色呈现方面都很出色，但iPhone 15的刷新率只有60Hz，比Pro型号的120Hz差。刷新率越高，屏幕闪烁现象越不明显，显示效果越流畅。音质方面，笔者认为两款手机都很接近，立体声音量大且清晰；Pro型号听起来稍微饱满一点。

摄像



iPhone 15的摄像系统显著升级，“后置双摄”包括一个新的48MP主摄（具两倍光学变焦）和一个12MP超广角镜头。iPhone 15 Pro搭载48MP主摄、12MP超广角镜头和12MP长焦镜头（具三倍光学变焦）。在两倍变焦时，iPhone 15 Pro和iPhone 15的照片素质非常接近，但在三倍变焦或更远时，Pro型号可以呈现出更清晰细节。

苹果为所有iPhone 15手机推出新的人像模式功能，用户拍人物或宠物时无须启动人像模式，手机就能自动记录景深细节。（黄少伟摄）

苹果今年为所有iPhone 15手机推出新的人像模式功能，用户拍人物或宠物时无须启动人像模式，手机就能自动记录景深细节，用户可在拍照后切换到人像模式，改变景深甚至将焦点从一个人切换到另一个人。要注意的是，并非每张照片都可转化为人像照，手机只有在测到人脸或宠物时，才会自动保存景深信息，在画面左下角出现一个“F光圈值”图标。笔者觉得背景虚化效果相当出色，能将人物自然清晰地突出在画面中。

配置



iPhone 15搭载iPhone 14 Pro的A16处理器，存储空间有128GB、256GB和512GB。iPhone 15 Pro则采用最新三纳米A17 Pro处理器，存储空间有128GB、256GB、512GB和1TB。A16处理器虽然不是最新处理器，但性能算顶级，只要不是重度游戏玩家，iPhone 15足以应付日常任务。

iPhone 15系列今年改用USB-C充电口是备受议论的显著改变之一。虽然是USB-C接口，不过iPhone 15支持USB 2规格，数据传输速度只有0.5Gbps，iPhone 15 Pro则支持更快的USB 3规格，最高数据传输速度可达10Gbps。要注意的是，随机附带的充电缆并不支持USB 3规格，用户得另外购买。希望苹果未来能随机附送相应电缆，方便用户。

许多苹果用户最近在社交媒体抱怨，新购的iPhone 15系列在使用过程中出现过热问题，有些的温度甚至超过38摄氏度。苹果回应，手机过热是因为iOS 17操作系统和第三方应用程序中出现问题，以及初期设置期间的后台运作大增所造成，公司已推出修复程序解决问题。

总结



iPhone 15 Pro和iPhone 15非常相似，要在两者之间做出选择有点困难。Pro型号的主要优势为120Hz高刷新率、三倍变焦功能，还有新的Action按钮。对普通手机用户而言，这些功能非必要，价格的差距也值得考量。

▲售价：iPhone 15：$1299起；iPhone 15 Pro：$1649起