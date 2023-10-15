戴森360 Vis Nav　吸尘功能比普通强六倍

戴森360 Vis Nav搭载新型三效刷条，连地毯都能清洁。（厂商提供）

据报道，戴森（Dyson）花了七年研发吸尘机器人360 Vis Nav，由英国、新加坡、菲律宾和马来西亚的戴森工程师联合开发，号称目前最先进的吸尘机器人。它有什么特点？值不值得购买？

设计：8/10

360 Vis Nav采用独特“D”形外观设计，蓝色机身搭配尾部辐射式旋风分离器，第一眼就能认出是一款戴森产品，辨识度很高。机身正面有一块小小的四方形触屏，可用来启动机器人、选择吸尘模式、暂停清洁过程等。触屏在吸尘机器人运作时，会显示运行状态，例如边缘清洁或制图、充电和电池充电量等。

笔者喜欢集尘桶的设计，把手把折上来，按住红色按键，下面的盖子就会自动打开。脏物随之落下，不会接触尘垢；但集尘桶容积很小，如果垃圾多，得倾倒多次。

机器人触屏上方有个360度摄像头，用来进行视觉导航。这是机器人同步定位和制图（SLAM）系统的一部分，能记录去过的路线，寻找需要清洁的地点及测绘家居地图。用户可通过戴森应用查看地图，看哪里灰尘最多，吸尘机清扫范围，甚至设定“禁区”防止它进入。笔者觉得机器人的导航能力相当好，但有时会误判地形，测试时，它就一度陷入动弹不得之地，须出手营救。

吸尘：9/10

360 Vis Nav有四种吸尘模式，分别是自动、安静、快速和增强。用户可通过手机应用或机器人上的触屏操作。测试选用安静模式时，噪音只比自动模式稍低，看电视时还是得提高电视音量才能听得清楚。

使用自动模式颇为简单，吸尘机器人会先清洁房间，再自动弹出一个小边刷贴墙清扫墙壁边缘的灰尘。戴森指出，360 Vis Nav吸力是普通吸尘机器人六倍，可有效清理宠物毛发、灰尘和其他脏物。机器人搭载新型三效刷条——柔软尼龙用于硬地板；防静电碳纤维长丝用于细小灰尘；硬尼龙刷毛用于地毯。

戴森360 Vis Nav会自动弹出小边刷贴墙清扫墙壁边缘的灰尘。（厂商提供）

测试时，360 Vis Nav小边刷的清洁效果优于常见机器人的圆形边刷。圆形边刷的一大缺点是在清洁过程中，旋转动作往往会把灰尘扫到外围，反而扩散了灰尘分布。戴森的设计较像一个小刮板，能更有效清理。360 Vis Nav的整体吸尘效果很出色，打扫后感觉地板光洁无比，踩在上面不黏脚。

在充满电的情况下，360 Vis Nav可使用长达50分钟。（厂商提供）

戴森没有具体说明360 Vis Nav的电池容量多少，只称在充满电的情况下，可使用长达50分钟。在自动模式下试用，可使用约45分钟，跟官方续航时间相差不远。50分钟或许足够清洁一个三房式组屋，但如果居家更大，需要多次运行才能彻底清洁。还好机器人充满电后，会从之前中断处继续清洁，不浪费时间再打扫已清理的地方。要注意的是，使用增强模式，机器人只能运作约15分钟，或不足以完整清洁一个房间。

总结：8/10



戴森360 Vis Nav是市场最出色的吸尘机器人之一，吸尘效果杰出，容易通过手机应用操作，集尘桶的清空过程也很便捷，但约2000元的超高价格应该会让不少消费者却步。市场有些吸尘机器人功能更多（如拖地或自动清空垃圾等），价格却没那么高。

▲售价：$1999