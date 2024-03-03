华为FreeClip耳机 时尚轻盈舒适无感　

市场上充斥着各种无线蓝牙耳机，大多数看起来差异不大。华为最近推出的FreeClip真无线耳机却以其独特的耳夹设计成功脱颖而出，给人耳目一新的感觉。

设计：9/10

FreeClip设计简约，有紫、黑两色。单只耳机重量仅5.6克，并以全新的“C形桥”将球形发声器与豆形电池连接起来，佩戴时把耳机夹在耳朵上，宛如一件时尚配饰，跟市场上多数真无线耳机不同，非常吸睛。

华为表示开发团队是在一万多种不同的耳形状上测试后，才设计出这款FreeClip。记者测试时感觉耳机轻盈稳固，就算长时间佩戴也很舒适，有时甚至会忘记耳朵上有耳机。

耳机达到IP54防尘防水级别，指的是灰尘侵入产品不会影响正常运作，产品也能防止飞溅的水侵入。记者进行快走和跑步等运动时，FreeClip都能牢牢夹在耳朵上，不会轻易脱落。

操作：9/10



耳机支持触控操作，用户能点击C形桥、球形发声器或豆形电池，操控轻松简易。此外，点击耳朵上部或耳垂也可以操作耳机，相当有趣。双击可播放或暂停音乐，接听或挂断电话；三击可前后跳曲。这些设置可在华为AI Life应用中调整。

FreeClip能自适应识别和切换左右声道，用户佩戴时无需区分左右耳机。（华为提供）

值得一提的是，耳机采用对称设计，左右耳机完全相同。用户佩戴时无需区分左右耳机，因为FreeClip有自适应识别左右声道功能，可自动切换对应声道，非常方便。

音质：7/10

支持SBC、AAC和L2HC音频编码，搭载10.8毫米双磁驱动单元，并采用逆声场声学系统来减少漏音状况，确保声音精准进入耳道。

耳机内置防风麦克风、通话麦克风、骨传导麦克风等组成的麦克风阵列。记者佩戴FreeClip在巴士上打电话，对方听得相当清晰，沟通没有问题。

由于FreeClip是一款开放式耳机，如果你把音量调到最高的话，旁人肯定听得到。它也没有主动降噪功能，若环境嘈杂会干扰到听觉体验。

在安静环境下，FreeClip的音质不错，虽然低音缺乏冲击力，但中高音听起来通透清澈，表现令人满意。用户还可选择华为应用内的音效模式（高音增强、清晰人声、运动增效）以获得更舒服的听感。

电池：9/10



每只耳机内置55mAh电池，可连续播放音乐达八小时，配合充电盒使用的话，总续航可增加至36小时，算很“长寿”。快充10分钟能使用三小时，把耳机放在充电盒内40分钟则能完全充满电。充电盒也支持无线充电。

总结：9/10



由于设计独特，华为FreeClip目前在市场上几乎没有竞争对手。它看起来很时尚，佩戴很舒适。如果你重视音质和降噪效果，FreeClip不适合你。不过，如果你喜欢在听歌时保持对周遭环境的感知，不喜欢入耳式耳机的压迫感，或硅胶耳塞产生的皮肤敏感，FreeClip非常值得推荐。

▲ 售价：$298