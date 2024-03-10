Oppo Reno11 Pro 人像摄影可轻松美颜

Reno11 Pro有强大的人像摄影功能，内设各种美颜效果，让用户轻松修成自己喜欢的样貌。（厂商提供）

Oppo Reno中端手机系列一向主打轻薄时尚的设计和强劲的人像摄影。Reno11 Pro最近在新加坡出售，到底表现如何？

外观：8/10



Reno11 Pro外观跟上一代Reno10 Pro+很相似，有银灰和白两种配色。白色机背有独特宝石花纹，银灰色机背则采用磨砂材质，看起来闪闪发光也不易沾上指纹。双曲面机身贴合手掌弧度，握持感很好。手机重量为181克，厚度约7.6毫米，比上一代更轻薄。椭圆形摄像模组跟上一代相同，位于机背左上方，所占面积很大，很抢眼。上方是超广角和广角主摄，下方则是人像镜头，闪光灯移到模组外。

影音：7/10

Reno11 Pro使用6.7英寸OLED屏，FHD+画质的分辨率为2412x1080，具有最高120Hz自适应刷新率。屏幕能显示10.7亿色，支持100%DCI-P3色域，色彩鲜艳，但明暗对比较差，无法看清楚影视画面的暗黑部分。Reno10 Pro+顶部和底部有扬声器，Reno11 Pro却只配备一个底部扬声器，音量够大，但音质普通，没有立体声效。

摄影：8/10



人像摄影模式表现佳，背景虚化效果自然，人物主体看起来更立体。（黄少伟摄）

自拍镜头的人像摄影效果很出色，美颜效果也很好用。（黄少伟摄）

手机前置32MP自拍镜头，后置50MP主摄、8MP超广角镜头、32MP长焦镜头，支持两倍光学变焦和5倍数码变焦。手机主打人像摄影功能，除了一倍标准焦段也提供两倍快捷焦段。用户能快速选择光圈值（从F1.4至F16）构造自己喜欢的背景虚化效果。无论使用自拍镜头还是后摄镜头，人像摄影模式有很好的表现，背景虚化效果自然，让人物主体脱颖而出更加立体，人物颜色柔和并保留很多细节。手机也有各种美颜效果，让用户轻松修成自己喜欢的样貌。

白天摄影的成像颜色自然，不会过分鲜艳。（黄少伟摄）

5倍数码变焦能够捕捉到远处景物，然而细节不太清晰。（黄少伟摄）

白天摄影的成像效果不错，颜色自然，色彩饱和度恰到好处，不会过分鲜艳。手机的动态范围也很好，记者在室内拍摄，窗外景物不会曝光而室内物体也拍得很清晰。夜间摄影效果则一般，图像大致显得明亮，然而如果环境太暗的话，噪点会变多，细节也不会很清晰。录像方面，Reno11 Pro可以录制最高4K 30fps规格视频。

Reno11 Pro能将食物的色彩和质感很好地呈现出来。（黄少伟摄）

配置：7/10



Reno11 Pro搭载MediaTek Dimensity 8200处理器，内存12GB，存储量是512GB。根据“PCMark for Android”的Work 3.0测试，Reno11 Pro表现比Reno10 Pro+差一些，这是因为后者采用更快的高通骁龙8+ Gen 1处理器。虽然如此，Reno11 Pro在执行日常任务还是很顺畅，指纹和脸部解锁也很快速。Work 3.0测试用于检测设备在常见的生产力任务方面的表现，包括浏览网页，编辑视频和图片，处理文档和数据等。

要注意的是，这款手机预装不少软件，如WPS Office、Agoda、Lazada、Booking.com等，如果你不喜欢这些应用，必须花一些时间卸载。

手机搭载4600mAh电池，可满足多数人一天的使用需求。Oppo随机附送80W快充电器，从零充满电只需大约44分钟，速度很快。这款手机不支持无线充电。

总结：7/10



Reno11 Pro外观时尚，轻薄便携，摄影功能出色，充电也快。它是一个挺有趣的产品。虽然是新品，但在某些配置上却比上一代差，或许因为这样，价格便宜$250。如果你觉得上一代Reno手机太贵（$1149 ）买不下手，不妨考虑Reno11 Pro。

▲售价：$899