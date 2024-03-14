荣耀Magic V2　最轻薄折叠手机藏华为DNA

中国手机品牌荣耀（Honor）刚在本地发布Magic V2折叠手机。荣耀曾是华为的子品牌，主要面向年轻消费者。2020年11月，华为由于受美国政府制裁，宣布出售荣耀手机业务，从此华为和荣耀分道扬镳。折叠手机是智能手机产业的新发展趋势，各大品牌竞相推出，Magic V2到底表现如何？

设计：9/10



Magic V2目前是全球最薄的折叠手机，展开厚度只有4.7毫米（三星Z Fold5是6.1毫米），折叠厚度9.9毫米（三星Z Fold5是13.4毫米），重量为231克。跟Oppo Find N3（245克）和三星Z Fold5（253克）比较的话，Magic V2重量明显较轻，感觉跟一台普通屏手机相同。

Magic V2有紫、黑和黑色人造皮三种款式。机背采用磨砂工艺，不易沾上指纹。荣耀称自研的鲁班钛金铰链轻薄又坚固，可承受40万次折叠，即使每天折叠100次也可以使用约10年。值得一提的是，随机附送的保护壳设计精美并有支架，方便用户把手机放在桌上看视频。

影音：8/10



手机使用6.43英寸外屏（分辨率2376x1060）和7.92英寸内屏（分辨率2344x2156），两者都是LTPO OLED屏，支持最高120Hz刷新率。屏幕色彩鲜艳生动，显示流畅和细腻。音响设计相当贴心，手机拥有两个扬声器，当使用内屏时，两个扬声器都在屏幕左右上方，用户双手可握住屏幕下方，这样能避免遮住扬声器。声音效果清晰、饱满，整体观影体验很棒。

摄影：9/10



手机后置三摄影系统包括50MP主摄、50MP超广角镜头和20MP长焦镜头，支持2.5倍光学变焦。图片色彩真实自然，对于景物细节的刻画十分到位，就算使用10倍数码变焦，拍摄效果依然令人满意，图片大致清晰。

图片色彩真实自然，景物细节相当清楚。（黄少伟摄）

就算使用10倍数码变焦，图片仍然大致清晰。（黄少伟摄）

人像摄影方面，这款手机也表现得相当出色，对焦和曝光精准，背景虚化效果十分自然，能将人物轮廓清晰地呈现在画面中。

Magic V2在人像摄影方面表现出色，能够清晰捕捉人物的毛发细节，呈现出生动自然的肖像效果。（黄少伟摄）

手机能够捕捉到食物细节和色彩，呈现出美味诱人的效果。（黄少伟摄）

配置：8/10



Magic V2搭载高通骁龙8 Gen 2处理器，有16GB内存和512GB存储空间，虽然不是高通最新的处理器，但表现很出色，即使同时打开多个窗口，运行不同应用程式也没出现问题。根据“PCMark for Android”的Work 3.0测试，Magic V2执行日常任务表现接近其他竞争对手。Work 3.0测试用于检测设备在常见的生产力任务方面的表现，包括浏览网页，编辑视频和图片，处理文档和数据等。

电池：9/10



手机电池容量为5000mAh，可连续播放14小时视频。它支援66W快充，大约50分钟内能从零充满电。美中不足的是，手机不支持无线充电。

总结：9/10



Magic V2很轻薄，拥有高性能的处理器、优秀的摄影功能和出色的电池续航力，售价又比竞争对手便宜，为折叠手机设立新标杆。它继承了华为手机优秀的DNA，却可以使用谷歌配套应用和服务。如果你之前是华为手机的粉丝或想换用折叠手机，Magic V2应该在你的考虑范围内。

▲售价：$1999