苹果M3 Macbook Air　AI功能青出于蓝

苹果去年6月推出搭载M2处理 器的15英寸Macbook Air，才过8个 月，13和15英寸Macbook Air便获升级，搭载全新M3处理器。Macbook Air是苹果入门级笔电，也是全球最受欢迎的苹果笔电，是否值得购买，评测后自有分晓。

设计：8/10

评测笔电为15英寸的Macbook Air。苹果一贯的设计风格是“以不变应万变”，新笔电的外观跟上一代完全一样，继续采用方正的家族设计。厚度为11.5毫米，重量是1.51公斤，相当便携。苹果称新MacBook Air有一半由再循环材料制造，感觉很有质感。笔电有四种配色，包括深空灰、银色、午夜色、星光色。

笔电右上角电源键有一个“Touch ID”指纹传感器，用来解锁笔电。现在不少笔电能使用扫脸解锁，但Macbook Air却无法这样做。屏幕上方保留了“刘海”，看起来有点碍眼，也影响一些显示。“刘海”中仍有个1080p高清摄像头提供视讯功能。

影音：8/10



Macbook Air搭载15.3英寸LED显示屏，分辨率为2880 x 1864，亮度达500尼特。总体来说，视频画面清晰，色彩饱满，观影体验良好。然而，有些暗黑部分可能显示得不够清晰。目前市场上使用OLED屏的笔电不少，有些还支持触控，苹果笔电在这方面显得有些落后。

音响方面，MacBook Air支持杜比全景声（Dolby Atmos），配备6个扬声器和低音炮。记者以电影《沙丘瀚战：第二章》的预告片做测试，笔电音质表现很出色，给人一种身临其境的视听体验。

配置：8/10



苹果称M3 MacBook Air的性能比前一代的M1 MacBook Air提升60%，而笔电搭载的16核神经引擎更快、更高效，使MacBook Air“成为全球最优秀的消费者AI笔电”。苹果之前很少提起笔电的AI功能，这次刻意主打AI，显然是想顺应当前AI的发展浪潮。其实，苹果早在2020年便在M1处理器装上神经引擎，所以笔电能处理AI任务并不新。M3 MacBook Air的AI能力肯定比上一代更强，但是否真的是世界最优秀，有些人会质疑。

15英寸笔电的入门型号拥有8GB内存和256GB存储量，能够胜任大多数任务。然而，考虑到笔电一般可用上三至四年，这样的配置可能在几年后表现不佳。最高配置的15英寸MacBook Air拥有16GB内存和512GB存储量，但价钱却大升至$2499。

新笔电具有长达18小时的续航时间，比上一代长。

接口：7/10

MacBook Air左侧仍有两个USB-C接口和一个用于充电的MagSafe接口；右侧有个3.5毫米耳机接口。两个USB-C接口获得升级，现在支持USB和雷电4技术，传输速度可高达40Gbps。这两个USB-C接口现在也可以输出到两台外接显示屏，上一代只支持一台。要注意的是，新MacBook Air只能在闭合状态下外接两台显示屏，用户得多准备键盘和滑鼠。

M3 MacBook Air只能在闭合状态下外接两台显示屏。（厂商提供）

所有USB-C接口都在左侧，或许会让一些用户感到不便；右侧若能增加一个USB-C接口，会更理想。记者也希望MacBook Air增加HDMI接口和SD卡槽。

总结：8/10



15英寸MacBook Air是介于13英寸MacBook Air和价格更高的14英寸MacBook Pro之间的理想选择。它适合那些想要大屏MacBook但又不想付“Pro价格”的消费者，以及那些想要从M1或更早期苹果笔电升级的拥护者。

▲售价：$1899起