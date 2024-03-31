森海塞尔MTW4　音质卓越降噪出色

德国森海塞尔（Sennheiser）Momentum True Wireless 4（简称MTW4）入耳式真无线蓝牙耳机刚在新加坡上架。Momentum一向是森海塞尔的旗舰级产品，MTW4的表现是否依然出众？

设计：8/10

MTW4的外观跟第三代型号几乎一样，维持简约时尚的设计风格，有石墨、白银和全新的黑铜三种配色。耳机感觉轻盈，具备IP54防尘防水等级，侵入灰尘不影响产品正常运作，并能防止水花溅入。充电盒跟上一代一样，外壳依然由一层织布包裹，盒面上只印品牌图标，相当独特。

MTW4设计简约时尚，有石墨、白银和黑铜三种配色。（厂商提供）

森海塞尔称他们改进耳塞和耳机喷嘴的设计，让用户戴起来更舒适，也可以更好地防止耳垢。厂商提供四种尺寸的硅胶耳塞以及三种尺寸的耳翼，用户可选择最贴合的尺寸。

操作：8/10



使用触控方式操作，按键反应相当灵敏。在左右任何耳机上点击一次可暂停或播放音乐，也可以接听电话；点击左耳机两次可播放一首歌，点击右耳机两次会跳到下首歌；右耳机点击三次可启动语音助理，左耳机则能在降噪模式之间循环。长按左右耳机可增加或降低音量。用户可通过森海塞尔Smart Control应用更改和自定这些功能的操控手势。

音质：9/10

使用7毫米动态驱动器，支持蓝牙5.4、LE Audio（低功耗蓝牙播放）和Auracast音频共享。值得一提的是，耳机支援aptX Lossless无损蓝牙音频传输，让用户可听到高清音质的音乐。不过要体验aptX Lossless，需要一部兼容该技术的手机或设备，但目前市场上不多见，苹果iPhone也不支持。

尽管森海塞尔的竞争对手这几年在无线耳机中添加了“空间音频”（spatial audio）功能，MTW4却没有，让人有点惊讶。

MTW4处理低中高音相当平均，低音听起来有力但不会压倒中高音，中音有很多细节和层次感，各种声音都听得清晰。具有自适应主动降噪（ANC）功能，能根据周围环境修改降噪强度。用户也能在应用程式中选择三种降噪模式（关闭、防风或开启）。记者在地铁内使用MTW4，发现耳机能隔绝大部分环境杂音。

电池：8/10



在没开启ANC的情况下，有7小时电池续航时间，加上充电盒可延长到28小时。MTW4的电池续航时间比MTW3长，一次充电可播放7.5小时（ANC关闭状态），充电盒最长能使用30小时。将耳机放入充电盒10分钟即可充电一小时；充电盒可透过USB-C或无线充电器充电。

总结：9/10

MTW4设计时尚，音质平衡清晰，降噪出色，价格比上一代高出50元。如果你不在乎价格，可以考虑。

▲售价：$449