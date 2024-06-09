索尼Alpha 9 III 全域快门为摄影师开创新可能

索尼（Sony）Alpha 9 III是首款搭载“全域快门”（global shutter）全画幅影像传感器的消费者级相机。全域快门传感器能在同一时间曝光和扫描整幅场景；普通的卷帘快门（rolling shutter）传感器则是逐行扫描、逐行曝光，直至所有像素点都被曝光为止。

全域快门传感器带来了几个好处：首先，拍照和录视频不会产生伪影或果冻效应。用卷帘快门方式拍摄高速运动或移动物体时，逐行扫描速度不够快会导致图像失真。此外，因脉动光源或LED背景屏幕刷新导致的画面光照不均也会被消除。

其次，摄影师不再需要使用高速同步闪光。普通相机使用焦平面快门（focal plane shutter），在超过某个快门速度时需要使用高速同步闪光，以确保整个画面均匀照明。这需要闪光灯以高频率闪光，大大降低了其有效输出功率。使用全域快门时，闪光灯只需同步闪一次光，而输出功率可以是最大的。

实现高速连拍

Alpha 9 III使用24MP Exmor RS CMOS，传感器的图像稳定达到8级防抖，最高快门速度可达1/80000秒，能实现一秒120帧高速连拍。新的预拍功能可记录按下快门前最多一秒的瞬间。相机配备一块明亮的OLED取景器，具有0.9倍放大倍率和高达240fps刷新率；还有全方位可调后置LCD显示屏。索尼也称改进自动对焦算法，现在可跟踪并识别人类、动物、鸟类、汽车、火车和飞机在内的目标，并在最高120fps的情况下，实现全自动对焦和曝光读取。

记者在一场篮球比赛中测试这款相机，发现其自动对焦非常出色，能轻松锁定并跟踪拍摄对象。与A1相比，Alpha 9 III跟踪拍摄对象效果似乎更好，具有很高的可靠性。然而当对象动作交叉时，即使已锁定目标，相机有时仍会表现失误。因此，尽管Alpha 9 III自动对焦和跟踪功能强大，但仍不是100%万无一失。如果使用手动选择对焦区域，Alpha 9 III自动对焦效果与其他品牌的旗舰机型如佳能R3、尼康Z9或索尼A1几乎没有区别。

尽管多名运动员在交叉移动，但相机的目标跟踪功能表现良好。（谢智扬摄）

相机能在用户按下快门前以每秒120帧拍摄1秒的画面，几乎确保用户不会错过任何精彩动作的瞬间。尽管佳能相机也具备相同功能，但它会在第一帧锁定快门速度和曝光，而尼康Z9只能在降低分辨率的JPEG模式下做到。Alpha 9 III能在全自动对焦和自动曝光下拍摄，甚至还能拍摄RAW格式。要注意的是，用户必须事先跟踪和对焦在正确对象上，否则会产生很多失焦照片。为降低照片数量，记者将帧率降至每秒40帧并设置0.5秒预拍时间。

预拍模式确保摄影师不会错过任何突然的意外动作。例如一只罕见的喜鹊正从前景中的爪哇八哥口中偷走一块面包。（谢智扬摄）

预拍功能和高帧率快门意味着任何突如其来的动作都能被捕捉到。（谢智扬摄）

即使小鸟在飞行中，相机的眼睛追踪功能也有很好的表现。（谢智扬摄）

室内拍摄光照均匀

室内拍摄情况下，就算有混合光源，也不会出现光照不均的问题。尽管使用高快门速度拍摄，每张照片的光照都非常均匀。

传统相机的闪光同步速度为1/400秒或更低，如果想在户外拍摄光线良好的人像照并有漂亮蓝天背景，通常需要携带至少1000W的摄影棚闪光灯，那是很笨重的。由于测试期间持续下雨，记者无法到户外拍摄，只能在室内模拟户外曝光设置。索尼闪光灯轻松达到1/80000秒同步闪光效果，只需一次强力闪光，不用使用高速同步模式（HSS）大幅降低功率的高频闪光。

记者接着使用一款第三方品牌闪光灯，在全功率下无线控制，测试其闪光同步调整功能。在ISO 250设置下，仍能以1/32000秒的快门速度同步拍摄，并成功照亮3米外的对象。这一数值大约比新加坡白天环境的曝光度高出两挡，意味着现在只需使用几个热靴闪光灯就能进行户外人像拍摄。这为摄影师提供极大灵活性，因为他们不再需要携带沉重且功率强大的闪光灯。

录影防抖功能突出

录影方面，记者主要测试新的8级防抖功能，手持视频拍摄效果是索尼全画幅相机中至今表现最好的。使用24毫米镜头拍摄的走动视频几乎没有抖动，如果使用更广角的镜头并在后期处理，抖动几乎可以降至零。此外，摄影师也可以自由地摇摄，无须担心滚动快门伪影出现。

有些人担心全域快门相机的图像会有更多噪点。记者认为Alpha 9 III在噪点表现上与其他竞争对手如佳能R3和尼康Z9不相上下，ISO 12800以下的JPEG照片显示良好。色彩保真度略优于R3，除此之外，没有显著的优劣之分。

对体育或动作摄影师而言，Alpha 9 III的一秒前预拍功能非常有用，让他们不会错过任何动作。对人像摄影师，能够在高达1/80000秒的速度下同步闪光，使他们在户外拍摄时无需使用重型闪光设备。对活动摄影师，无论室内照明如何，照片照明均匀，几乎每张都能使用。总的来说，Alpha 9 III为多数摄影师开创许多全新可能。

▲索尼Alpha 9 III机身：$8299