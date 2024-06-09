小米Watch S3 vs 华为Watch Fit 3　一圆一方　旗鼓相当

智能手表市场充满活力，中国两大品牌小米和华为分别推出Watch S3和Watch Fit 3，健康和运动监测功能齐全，差别仅在于表盘设计和轻薄度，功能和价格方面极具竞争力。

根据Canalys市场调查公司的报告，2023年智能手表、智能手环的全球出货量为1.86亿，同比增长2%。在消费电子品类产品整体增长乏力的大环境下，智能手表的出货量依然增长，表明市场仍有需求。Canalys预测今年智能表的出货量将增长10%，市场发展预期保持良好。

面对如此巨大的市场机遇，中国科技品牌自然不会放过这块大饼。小米和华为前后推出Watch S3和Watch Fit 3智能表，它们在200元上下，价格非常亲民，又具备多种健康和运动监测功能，为智能穿戴设备市场注入活力。

设计



小米Watch S3采用圆形表盘设计，1.43英寸AMOLED显示屏的最高亮度达600尼特，表体重量为44克。Watch S3的一大亮点是可以随时更换表圈，每一个表圈的设计和颜色不同，还有对应的腕带和数码表盘样式，用户可根据自己喜好更换，展现个性。更换过程很简单，旋转即可拆下或装上，卡位很紧，用户不用担心会意外脱落。Watch S3只有47毫米尺寸，较大设计更适合男性。

Watch S3可更换表圈，每个表圈的设计和颜色不同，有对应的腕带和数码表盘。（小米提供）

Watch S3只有47毫米尺寸，较大设计更适合男性。（小米提供）

华为Watch Fit 3跟上一代的长方形不同，采用跟苹果智能表很相似的正方形表盘设计。Watch Fit 3使用1.82英寸AMOLED高清屏，最高亮度达1500尼特。表体仅重26克，厚度9.9毫米，是华为最轻薄的智能手表。表带有黑、绿、白、灰等颜色，材质包括橡胶、尼龙或皮革等，适合男女佩戴。

操作



Watch S3是首款搭载小米澎湃操作系统（Hyper OS）的智能穿戴设备，图标进行了重绘，整体风格更直观。按压手表右上方按键可进入系统菜单或返回表盘，久按则是启动亚马逊语音助理（不过新加坡无法使用）；右侧下方是快捷按键，能直达运动界面，久按能选择开关机等。用户也能刷屏操作，非常流畅顺滑。

值得一提的是，Watch S3新增手势操作功能，支持“从外向内翻动手腕”和“快速晃动手腕”两种方式，可设定为接听或挂断电话、遥控拍照等，记者觉得实际用途较少。

Watch Fit 3虽然搭载华为自家的鸿蒙操作系统，也支持安卓和苹果设备。右侧同样有两个按键，操作方式跟小米Watch S3相似。右上侧是一个红色金属旋转表冠，按压它可进入系统菜单或返回表盘，快速按两下是回到最后一次使用功能，久按是选择开关机；转动表冠能帮助用户快速选择，震动反馈让每一次触碰直达指尖，操作起来精准清晰。此外，右侧下方也是快捷按键，能开启运动界面。

功能



小米Watch S3新增“跌倒检测”及“紧急状态”功能，若遇到上述情况，手表会自动联系用户的紧急联系人。要注意的是，这些功能只限于安卓设备用户。运动环节方面，Watch S3支持超过150种运动模式，配合卫星定位，让户外运动的定位更加精准，记者发现手表绘制的步行运动地图相当准确。

另一方面，华为Watch Fit 3支持新的“卡路里管理”功能，通过记录饮食摄入、运动热量消耗等数据，将每天的热量目标量化，甚至还会自动推荐适合的减脂运动给用户。健康监测功能跟Watch S3相似，包括心率、血氧、女性生理期管理、睡眠素质等。手表也支持100多种运动模式，并能自动检测6种运动。记者佩戴Watch Fit 3进行游泳测试，它能够监测划水次数、泳池往返次数、Swolf（衡量游泳效率的一个指标）等多项数据，非常详细和精准。

电池



小米Watch S3配备一块486mAh电池，能在一小时内充满电。新增的快充功能让用户充5分钟就能使用两天。虽然小米称在正常使用情况下可持续使用长达15天，记者认为较实际的续航时间应该大约一周。

华为智能表以出色的电池续航能力著称，Watch Fit 3也不例外。它配备一块400mAh的电池，能在一小时内完全充满。该表支持快充功能，充电10分钟即可在正常使用情况下续航一整天。华为称在普通使用情况下，电池续航可达7天，经记者测试，觉得这时间挺准确。

总结



其实小米和华为智能表的健康和运动监测功能都很齐全，各有特色。如果你喜欢经典的圆形表盘设计，注重个性化定制（更换表圈、表带等），那么小米Watch S3是一个不错选择。如果你追求较便宜价格，偏爱轻薄佩戴体验，希望在卡路里管理和减脂运动上有更好的指导，华为Watch Fit 3会更适合。

▲小米Watch S3：$239

▲华为Watch Fit 3：$168（黑、绿、白、粉色）或$198（灰、珍珠白色）