苹果正式进入AI时代 苹果智能下半年试用

苹果正式进入AI时代！苹果于新加坡时间6月11日凌晨1点在加利福尼亚州的库比蒂诺（Cupertino）苹果总部举行“全球开发者大会”（简称WWDC），宣布推出“苹果智能”（Apple Intelligence），将人工智能（AI）全面融入各设备和服务中。

苹果计划在2024年秋季推出苹果智能测试版，在其邮件、备忘录、讯息、照片等应用中搭载生成式AI功能。苹果智能可协助摘要手机讯息与电邮，并校对和优化用户的文案与生成图像等。不过苹果智能一开始只支援英文，其他语言预计在2025年陆续推出。苹果智能只会先在iPhone 15 Pro或配备M1或更先进处理器的产品中使用。

苹果同时宣布与AI科技巨头OpenAI合作，让用户能在新版Siri语音助理中使用ChatGPT聊天机器人。用户无须订阅ChatGPT，而Siri也会事先征求用户同意。在AI的协助下，Siri获升级，能更有效处理复杂语音指令，能阅读屏幕上文字并提供答案。

此外，苹果也宣布，苹果Vision Pro将于6月28日登陆新加坡。Vision Pro是苹果首款混合现实（mixed reality，简称MR）头戴设备，融合虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，能让用户沉浸在高分辨率显示屏的内容中。这款混合现实头戴设备将首次在美国以外的九个国家和地区推出，包括中国大陆、香港、日本、新加坡等。本地售价从$5299起，不是一般公众消费得起。