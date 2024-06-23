Sonos Ace音响体验佳 戴尔Premier续航能力强

据百谏方略（DIResearch）研究统计，全球头戴式耳机市场呈稳步增长态势，2023年市场规模为111亿美元（150亿新元），预计2030年将达到146亿美元（198亿新元），年复合增长率（CAGR）为3.99%。

随着消费者对音质的要求越来越高，各音响厂家争相推出顶级头戴式耳机以争夺市场份额。美国音响品牌Sonos最近推出首款头戴式耳机Ace，戴尔（Dell）也同时发布Premier无线主动降噪耳机（WL7024）。这两款顶级耳机到底有什么不同？

设计



Sonos Ace外观设计简约典雅，采用哑光材料，摸起来很有质感，只有黑白两种配色选择。耳机使用不锈钢伸缩杆，看起来很有分量，但其实只有312克，不算很重。

磁吸耳罩由人造皮包裹，尺寸够大，不会夹耳，戴起来感觉非常柔软，还可轻易拆下更换。随机附送的耳机收纳盒，内有USB-C转USB-C线、USB-C转3.5毫米线等，但盒子拉链不够顺畅，绳子很细，如果断了会有点麻烦。

Sonos Ace磁吸耳罩由人造皮包裹，可轻易拆下更换。（Sonos提供）

戴尔Premier外观与一般商务耳机十分相似，低调而不张扬，采用塑料材质，只有黑色选择。两个耳机有一半面积由灰色织布材质包裹，为耳机增添了一丝辨识度。耳机头带内置传感器，能监测弯曲度，并在头带弯曲时自动静音或取消静音。当任何一个耳罩从耳朵被托起时，耳机也会自动暂停播放音乐。

耳机重297克，耳罩相当柔软，即使长时间佩戴也不会感到不适。耳罩虽然可替换，但由于不是磁吸设计，拆下来有点费劲。

戴尔Premier更适合商务人士，长时间佩戴不会感到不舒服。（戴尔提供）

操作



市场上很多高级耳机都用触控，但Sonos Ace坚持用实体按键来操作，操作精准，按键反馈出色。右耳机有一个独特的金属“内容键”，上下滑动可以调节音量；单次或多次按下可播放或暂停音乐、前后切换音乐、接听或挂断电话；长按能跟Sonos音箱切换。位于右耳机下方的另一个按键允许用户在降噪和通透模式之间切换。左耳机有一个电源按键，能用来做蓝牙配对。

戴尔Premier采用实体按键和触控操作。左耳机有两个按键，用于麦克风静音和开启ANC模式，下方还有一个3.5毫米音频接口。右耳机上方有电源及蓝牙配对按键，下方有一个快捷启动微软Teams按键（耳机获得微软Teams和Zoom认证，并支持UC整合通讯系统）。右耳机上也有一块触控区域，上下滑动可调节音量；前后滑动能切换曲目；双击是暂停或播放音乐；三击是接收外部音频的降噪。

音质



Sonos Ace配备40毫米驱动单元，有八个用于降噪和通话的麦克风，降噪表现出色，能有效隔绝外部噪音，让人专注于音乐或通话。

记者测试过的众多耳机中，Sonos Ace提供的听觉体验名列前茅，令人陶醉；声场范围广，从人声到乐器，每一个声音都清晰可辨；低音表现很出色，带来更丰富和震撼的听觉体验却又不过头，不会掩盖中高音部分。值得一提的是，Sonos Ace支持空间音频（spatial audio），结合头部跟踪功能，为用户带来更沉浸的音响体验。

戴尔Premier搭载40毫米动圈单元，有七个麦克风。语音和中高音清晰，低音不会过度强劲。记者认为音质颇出色，不过声场没有Sonos Ace那么广阔，沉浸感不那么足。

电池



Sonos Ace通过USB-C接口充电，开启ANC后预计可使用约30小时。支持快速充电，充电3分钟能使用约3小时。

戴尔Premier的续航时间较长，开启ANC后能使用约60小时。除了通过USB-C接口充电，戴尔也附送一个充电座，充电15分钟即可使用12小时。

戴尔附送一个充电座，充电15分钟即可使用12小时。（戴尔提供）

总结



Sonos Ace和戴尔Premier都是高端头戴式耳机中的佼佼者，但各有不同优势。Sonos Ace是一款娱乐耳机，更适合音乐爱好者和追求极致音响体验的用户。戴尔Premier则更适合注重续航和实用性的商务人士。用户可根据自身需求选择最适合自己的耳机。