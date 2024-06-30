红米13手机及Pad Pro平板　价格亲民之选

小米旗下的红米（Redmi）一向以价格亲民、性价比高著称。红米最近在新加坡推出两款平价新品——Pad Pro平板电脑和红米13手机。

Pad Pro提供蓝、绿、灰三款配色，搭载12.1英寸2.5K（2560 x 1600）LCD 屏，最高刷新率120Hz，峰值亮度为600尼特，支持杜比视界。平板使用高通骁龙7 Gen2处理器，记忆组合为8GB+256GB，操作系统是小米自家的澎湃OS。平板配有10000mAh电池，支持33W快充。

红米13手机的玻璃背面采用“海浪涟漪”设计，提供黑、沙金、粉红和蓝四种颜色。手机采用6.79英寸屏幕，支持最高90Hz刷新率，分辨率是2460 x 1080（FHD+）。

这是红米13首次搭载108MP超清主摄像头，配备3倍变焦；另一个是2MP微距镜头。处理器是MediaTek Helio G91-Ultra，记忆组合为8GB+256GB。手机配备5030mAh电池，支持33W有线快充。