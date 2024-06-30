华为新MateBook X Pro　重量超轻配置顶尖

华为MateBook X Pro一直以来是该品牌的旗舰笔电产品。今年的MateBook X Pro（2024年）以不足1公斤的超轻重量，开启了华为高性能笔电的全新纪元，将用户体验推向新高度。

设计：9/10

上一代MateBook X Pro重量为1.26公斤。华为今年将笔电重量大砍两成，减至980克，厚度只有13.5毫米，瞬间吸引大家目光。记者可以一手轻松拿起，仿佛只是举起一本轻薄的杂志，轻巧到令人有点难以置信。如果你得经常带着笔电到处工作，肯定能明显感到负担减轻，通勤过程或许不会感到那么疲累。

晴蓝色的微绒镁合金机身有哑光质感，流露出一种清新淡雅的美感。（华为提供）

MateBook X Pro延续了家族式设计，继续走极简风格。晴蓝色的微绒镁合金机身有哑光质感，流露出一种清新淡雅的美感，摸上去也很舒适温润，跟一般笔电的冰冷金属感不同。

影音：9/10

MateBook X Pro搭载14.2英寸OLED触屏，屏占比高达93%，支持10点精准触控。屏幕采用3:2比例，分辨率为3120 x 2080（3K画质），支持120Hz超高刷新率。屏幕颜色准确、鲜艳、明亮，无论显示高清图片还是播放高清视频，细节都很清晰和生动。

MateBook X Pro搭载了六个扬声器，其中两个在键盘两侧面向用户，并采用“Huawei Sound”音响技术，中高音清晰，低音没那么浑厚强劲。整体而言，这款笔电能提供较为沉浸的声场体验，为用户带来出色的听觉体验。

键盘：9/10

键盘打字体验舒适，键程为1.5毫米，回弹力适中，提供了良好的打字反馈​​。触控板面积很大，支持多点触控和触觉反馈，操作灵敏和流畅。跟前几代相同，触控板内建快捷操控功能，例如：在左侧上下滑动可调节荧幕亮度；右侧上下滑动能调音量；顶部左右滑动可在看影片时快进或回带。这些设计具有巧思，让用户更方便，值得称赞。​

键盘打字体验舒适，触控板面积很大，操作灵敏和流畅。（华为提供）

配置：8/10



MateBook X Pro搭载英特尔Core Ultra 9 185H处理器和Arc集成显卡，有32GB内存和2TB存储空间，性能卓越。Arc虽然无法与独立显卡相媲美，但其性能足以应对轻度游戏，在日常任务中表现良好。

MateBook X Pro具备华为Super Device和Super Hub功能，笔电能跟其他华为移动设备（如手机、平板电脑）连接，实现多设备跨平台协同。用户可以很方便地在手机和笔电之间传输文件，或在MateBook X Pro屏幕上显示手机内容，并通过笔电直接控制手机等。

电池：8/10



笔电的电池容量是70Wh，比上一代的60Wh大一些。充满电后，这款笔电可以连续使用超过6小时，然而若要处理图像编辑等重度任务时，电池续航时间会减短。华为提供90W的超级快充电器能快速补充电量，充电10分钟即可处理文书任务达2小时，很适合经常在外办公的用户。

接口：7/10

新MateBook X Pro的接口比上一代少，拿掉了一个USB-C接口和3.5毫米耳机接口。笔电左侧现在有两个支持雷电4的USB-C接口，右边有一个USB-C接口。华为还在右侧添加了一个摄像头隐私开关，记者认为与其在右侧装置这开关，不如装在摄像头区域，添加多一个HDMI接口或miniSD卡槽。

总结：9/10

华为MateBook X Pro（2024年）是一款典雅、超便携的笔记本电脑，硬件配置属于顶尖水平，处理一般办公和娱乐任务表现卓越。不过它的售价很高，会让一些消费者望而却步。

▲售价：$3198